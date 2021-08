20:33 20 uur 33. De Belgen moeten zeker niet onderdoen voor Servië. De wedstrijd gaat gelijk op. Al blijft het opletten. . De Belgen moeten zeker niet onderdoen voor Servië. De wedstrijd gaat gelijk op. Al blijft het opletten.

20:29 20 uur 29. Ook in de tweede set gaat het eerste puntje naar de Tigers. Marlies Janssens brengt de Belgen voorlopig op voorsprong. . Ook in de tweede set gaat het eerste puntje naar de Tigers. Marlies Janssens brengt de Belgen voorlopig op voorsprong.

20:26 20 uur 26. Set 1 gaat naar de Serviërs. Geen verrassing in set 1. Servië toont zich een maatje te sterk voor de Yellow Tigers. Vooral Tijana Boskovitsj is een gezel voor de Belgen. Al lieten de Yellow Tigers zich zeker niet doen in deze set. Dankzij een sterke Herbots en Janssens moest Servië strijden om die eerste set te winnen. Kunnen de Belgen in set twee Servië wel doen twijfelen? . Set 1 gaat naar de Serviërs Geen verrassing in set 1. Servië toont zich een maatje te sterk voor de Yellow Tigers. Vooral Tijana Boskovitsj is een gezel voor de Belgen.

Al lieten de Yellow Tigers zich zeker niet doen in deze set. Dankzij een sterke Herbots en Janssens moest Servië strijden om die eerste set te winnen. Kunnen de Belgen in set twee Servië wel doen twijfelen?

20:23 20 uur 23. De Yellow Tigers komen terug tot op vier punten. Marc Willems (Sporza). De Yellow Tigers komen terug tot op vier punten Marc Willems (Sporza)

20:19 20 uur 19. Celine Van Gestel geraakt toch nog door het blok van Boskovitsj. De Yellow Tigers geven zich niet zomaar gewonnen. Coach Vande Broek blijft zijn troepen aanvuren. . Celine Van Gestel geraakt toch nog door het blok van Boskovitsj. De Yellow Tigers geven zich niet zomaar gewonnen. Coach Vande Broek blijft zijn troepen aanvuren.

20:13 20 uur 13. Herbots met de smash. De Belgen willen zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden. Een hard smash van Britt Herbots valt binnen. Het staat 15-12 voor de Serviërs. . Herbots met de smash De Belgen willen zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden. Een hard smash van Britt Herbots valt binnen. Het staat 15-12 voor de Serviërs.

20:10 20 uur 10. Gert Vande Broek vraagt voor een eerste time-out. Die komt er op een goed moment. Er sluipen steeds meer foutjes in het spel van de Belgen. . Gert Vande Broek vraagt voor een eerste time-out. Die komt er op een goed moment. Er sluipen steeds meer foutjes in het spel van de Belgen.

20:08 20 uur 08. Er ontstaat een eerste kloofje. Servië straft elke fout van de Yellow Tigers af. Servië leidt momenteel met 11-8. . Er ontstaat een eerste kloofje. Servië straft elke fout van de Yellow Tigers af. Servië leidt momenteel met 11-8.

20:06 20 uur 06. We doen goed mee. De Yellow Tigers kunnen voorlopig nog hun voet naast die van de Serviërs zetten. Kunnen ze dat niveau aanhouden? . We doen goed mee. De Yellow Tigers kunnen voorlopig nog hun voet naast die van de Serviërs zetten. Kunnen ze dat niveau aanhouden?

20:05 20 uur 05. Boskovitsj is een van de beste serveersters ter wereld. Een echt wapen. Marc Willems (Sporza). Boskovitsj is een van de beste serveersters ter wereld. Een echt wapen. Marc Willems (Sporza)

20:00 20 uur . Eerste puntje is voor de Belgen. We beginnen meteen met een lange rally. Het eerste punt gaat uiteindelijk naar de Tigers. Een goede start. Kunnen de Yellow Tigers de Servische vrouwen verrassen? . Eerste puntje is voor de Belgen We beginnen meteen met een lange rally. Het eerste punt gaat uiteindelijk naar de Tigers. Een goede start. Kunnen de Yellow Tigers de Servische vrouwen verrassen?





14:43 14 uur 43. Bondscoach Gert Vande Broek: “Servië is momenteel de beste ploeg van de wereld”. Bondscoach Gert Vande Broek: “Servië is momenteel de beste ploeg van de wereld”

10:39 10 uur 39.

10:19 10 uur 19. In Servië tegen Servië spelen: dat is plezant. Ze hebben een medaille behaald in Tokio, dus moeten we niet te veel verwachten. Maar je weet nooit dat er een kansje is. Ilka Van de Vyver. In Servië tegen Servië spelen: dat is plezant. Ze hebben een medaille behaald in Tokio, dus moeten we niet te veel verwachten. Maar je weet nooit dat er een kansje is. Ilka Van de Vyver

10:16 10 uur 16. Brons in Tokio. De Yellow Tigers krijgen met Servië, het gastland van deze groepsfase, een zware klant voorgeschoteld. Het is de regerende Europese en wereldkampioen en pakte op de Spelen in Tokio brons. . Brons in Tokio De Yellow Tigers krijgen met Servië, het gastland van deze groepsfase, een zware klant voorgeschoteld. Het is de regerende Europese en wereldkampioen en pakte op de Spelen in Tokio brons.