22:45 22 uur 45. De Belgen doen midden in een punt hun beklag bij de ref, maar verliezen de concentratie en zien de Oekraïners zo op 22-20 komen. De definitieve kloof? . De Belgen doen midden in een punt hun beklag bij de ref, maar verliezen de concentratie en zien de Oekraïners zo op 22-20 komen. De definitieve kloof?

22:40 22 uur 40. We naderen het einde van de 4e set en er is al een tijdje geen afscheiding tussen beide teams: 17-17. . We naderen het einde van de 4e set en er is al een tijdje geen afscheiding tussen beide teams: 17-17.

22:30 22 uur 30. Dragons maken slechte start in 4e set meteen goed. Dragons maken slechte start in 4e set meteen goed

22:26 22 uur 26. Zijn de kansen aan het keren? Met onder meer een ace van Deroo komt België voor het eerst sinds de start van de set weer langszij: 6-6. . Zijn de kansen aan het keren? Met onder meer een ace van Deroo komt België voor het eerst sinds de start van de set weer langszij: 6-6.

22:22 22 uur 22. Een dramatische start van de 4e set, waarbij Oekraïne met een combinatie van klasse en geluk de eerste 4 punten weet te maken. . Een dramatische start van de 4e set, waarbij Oekraïne met een combinatie van klasse en geluk de eerste 4 punten weet te maken.

22:19 22 uur 19. Tuerlinckx is de enige die de sfeer er nog probeert in te houden. De rest laat de kopjes hangen. Marc Willems (Sporza). Tuerlinckx is de enige die de sfeer er nog probeert in te houden. De rest laat de kopjes hangen. Marc Willems (Sporza)

22:15 22 uur 15. Red Dragons in de problemen na verlies in set 3 tegen Oekraïne: 25-18. Red Dragons in de problemen na verlies in set 3 tegen Oekraïne: 25-18

22:14 22 uur 14. Set 3: Oekraïne overklast België. De 1/8e finales lijken uit de handen van de Belgen te glippen. Oekraïne is in de 3e set in alle onderdelen beter: service, receptie, block en aanval. Het logische gevolg is dat de Dragons aan de andere kant er aanvallend veel minder doorkomen en blokkerend amper nog iets klaarspelen. . Set 3: Oekraïne overklast België De 1/8e finales lijken uit de handen van de Belgen te glippen. Oekraïne is in de 3e set in alle onderdelen beter: service, receptie, block en aanval. Het logische gevolg is dat de Dragons aan de andere kant er aanvallend veel minder doorkomen en blokkerend amper nog iets klaarspelen.

22:09 22 uur 09. Na een gemiste opslag komt Oekraïne al op 20, terwijl België nog achterop hinkt met 14 punten. Het is nagenoeg uitzichtloos. . Na een gemiste opslag komt Oekraïne al op 20, terwijl België nog achterop hinkt met 14 punten. Het is nagenoeg uitzichtloos.

22:01 22 uur 01. De Oekraïners lopen er nu mee weg, de kloof is al 5 punten. Bondscoach Muñoz probeert zijn kalmte te bewaren, maar hij moet toch ook de alarmbellen al horen luiden. . De Oekraïners lopen er nu mee weg, de kloof is al 5 punten. Bondscoach Muñoz probeert zijn kalmte te bewaren, maar hij moet toch ook de alarmbellen al horen luiden.

22:00 22 uur . We zien voorlopig een herhaling van de vorige set. Marc Willems (Sporza). We zien voorlopig een herhaling van de vorige set. Marc Willems (Sporza)

21:55 21 uur 55. Oekraïne is het beste vertrokken in de 3e set. "Ik zeg het niet graag, maar we liggen onder", zegt commentator Marc Willems. . Oekraïne is het beste vertrokken in de 3e set. "Ik zeg het niet graag, maar we liggen onder", zegt commentator Marc Willems.

21:50 21 uur 50. We moeten deze set winnen, anders moeten we aan heel rare scenario's gaan denken, waarbij we het niet meer in eigen handen hebben. Marc Willems (Sporza). We moeten deze set winnen, anders moeten we aan heel rare scenario's gaan denken, waarbij we het niet meer in eigen handen hebben. Marc Willems (Sporza)

21:50 21 uur 50. België moet tweede set aan Oekraïne laten: 25-23. België moet tweede set aan Oekraïne laten: 25-23

21:43 21 uur 43. Set 2: Oekraïne maakt gelijk. De Belgen kwamen nog heel dicht op het einde, maar een alles-of-niets-poging van Tuerlinckx pakt verkeerd uit: 25-23. Het wordt vanaf de 3e set vooral zaak om sterspeler Plotnitski wat meer aan banden te leggen. . Set 2: Oekraïne maakt gelijk De Belgen kwamen nog heel dicht op het einde, maar een alles-of-niets-poging van Tuerlinckx pakt verkeerd uit: 25-23. Het wordt vanaf de 3e set vooral zaak om sterspeler Plotnitski wat meer aan banden te leggen.

21:35 21 uur 35. 3 punten op een rij van de Belgen en zo is het verschil nog maar 2 punten: 20-18. Kan het dan toch nog? . 3 punten op een rij van de Belgen en zo is het verschil nog maar 2 punten: 20-18. Kan het dan toch nog?

21:31 21 uur 31. De voorsprong van Oekraïne blijft aanzienlijk en het einde van de set nadert stilaan. De Belgen lijken wel stilaan uit hun dipje te klimmen, maar vermoedelijk te laat. . De voorsprong van Oekraïne blijft aanzienlijk en het einde van de set nadert stilaan. De Belgen lijken wel stilaan uit hun dipje te klimmen, maar vermoedelijk te laat.

21:22 21 uur 22. De receptie komt niet meer goed aan het net en zo hebben we moeite om onze aanvallers in stelling te brengen. Marc Willems (Sporza). De receptie komt niet meer goed aan het net en zo hebben we moeite om onze aanvallers in stelling te brengen. Marc Willems (Sporza)

21:19 21 uur 19. Nog geen man overboord, maar de Belgen moeten al een hele set achtervolgen en nu komt Oekraïne zelfs op 10-7 na een mislukte smash van Verhanneman. . Nog geen man overboord, maar de Belgen moeten al een hele set achtervolgen en nu komt Oekraïne zelfs op 10-7 na een mislukte smash van Verhanneman.