12 uur 26. Kopzorgen om Britt Herbots. Britt Herbots heeft een buikspierblessure opgelopen en is twijfelachtig voor het EK-duel tegen Rusland. Bondscoach Gert Vande Broek twijfelt nog of hij haar toch laat spelen. "Ze heeft gisteren pas haar eerste wedstrijd op volle intensiteit gespeeld", zegt hij. "Dat ze een reactie heeft, is niet onlogisch. We hebben nu wat kopzorgen, maar zullen de koppen bij elkaar steken en de beste beslissing nemen." "Nemen we een berekend risico of helemaal geen risico? Dat is een moeilijke afweging. Niemand in deze ploeg denkt dat we niets kunnen rapen tegen Rusland." .