18 uur 07. Op het EK zullen we zien of de mayonaise pakt tussen de nieuwe bondscoach Fernando Muñoz en de spelers. Volleybalcommentator Marc Willems.

18 uur 07. Stunt tegen Servië? Het EK volleybal is voor de Red Dragons de eerste grote opdracht sinds de Final Four van de Golden League in eigen land. Dat toernooi was niet bepaald een succes, met drie kansloze nederlagen. Zit er op het EK wel een goede prestatie in? Te beginnen met een stunt tegen titelverdediger Servië? Volg het hier! .