08 uur 59. De wedstrijd tegen Oekraïne is van levensbelang. Eerst en vooral moeten we die gewoon winnen. Tegen Polen hadden we veel opslagdruk in de eerste en tweede set, die nemen we zeker mee. Bondscoach Fernando Muñoz.

08 uur 52. Do or die. Vanavond spelen de Belgische volleybalmannen alles of niets in hun laatste groepsmatch op het EK volleybal. Oekraïne moet eraan geloven met duidelijke cijfers om in de top 4 te eindigen. Die geeft recht op een ticket voor de 1/8e finales. België staat na 1 zege tegen Griekenland en nederlagen tegen Servië, Portugal en Polen 4e met 4 punten. Portugal telt er 3, maar moet nog tegen zwak broertje Griekenland. Willen de Dragons vermijden dat het nog spannend wordt met gelijke punten, dan is een 3-0 of 3-1 tegen Oekraïne nodig. Winnen is sowieso nodig. België is de nummer 22 van de wereld, Oekraïne de nummer 24. .