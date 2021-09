Na een verdiend dagje rust beginnen de Red Dragons aan het beslissende tweeluik in de groepsfase van het EK volleybal. Vandaag tegen wereldkampioen en gastland Polen zullen ze zichzelf moeten overstijgen, als ze iets willen rapen. Volg de match in Krakau vanaf 20.30u op Ketnet en in onze livestream.