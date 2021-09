"We staan met de rug tegen de muur", beseft Sam Deroo (29). "Nu moeten we wel 6 op 6 halen tegen Griekenland en Oekraïne."

11 uur 42. Sam Deroo: "6 op 6". "We staan met de rug tegen de muur", beseft Sam Deroo (29). "Nu moeten we wel 6 op 6 halen tegen Griekenland en Oekraïne." "Tegen Portugal zijn we wel beter begin te volleyballen. En het wordt nog een lang toernooi." "Goed om te zien dat ook onze wisselspelers duidelijk een meerwaarde bieden tijdens de wedstrijd", ziet de aanvoerder. .

11 uur 40. Driepunter is een must tegen Griekenland. Na nederlagen tegen Servië (1-3) en vooral Portugal (2-3) gaat de nationale ploeg straks op zoek naar een eerste overwinning. Om 17.30 uur spelen ze in Polen tegen Griekenland. Of het de Red Dragons deze keer wel lukt om te winnen, ziet u op deze pagina. Op tv en VRT.NU volgt u de wedstrijd op Canvas. Marc Willems verzorgt het commentaar. .