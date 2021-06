22:10

22 uur 10. Red Dragons grijpen naast finaleplaats in European Golden League. Voor eigen volk in Kortrijk hadden de Belgische mannen gehoopt om zondag de finale te kunnen spelen tegen Estland. En de Red Dragons zullen ook tegen Estland spelen, maar wel om de 3e plaats. De Esten verloren zaterdag met 3-2 van Turkije en de Belgen beten later op de avond hun tanden stuk op een sterk serverend Oekraïne, dat de Red Dragons geen enkele set gunde: 25-15, 25-19, 25-22. "We hadden hun service op geen enkel moment in de wedstrijd onder controle en ze maakten ook heel weinig fouten", zuchtte Stijn D'Hulst na afloop. Oekraïne wordt op het EK ook een tegenstander van de Belgen. "Het is een ploeg met veel kwaliteiten. We wisten op voorhand dat het heel moeilijk ging zijn, al had ik er vandaag wel veel meer van verwacht. Het is duidelijk dat we op het EK uit een ander vaatje zullen moeten tappen." .