Asterix avo Beveren kan na de bekerwinst de dubbel pakken in de volleybalcompetitie. Het won de reguliere competitie en mag in de halve finales het opnemen tegen Oudegem, dat als 4e eindigde. Kijk dinsdag vanaf 20u naar die wedstrijd met livestream. Gent en Tongeren spelen donderdag de andere halve finale. Ook die wedstrijd kunt u met livestream bekijken. Zondag spelen de winnaars de finale, die live te bekijken is met livestream én op Canvas.