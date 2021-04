Ladies Volley Limburg is de uitdager van Asterix avo Beveren in play-offs volleybal

21:33 21 uur 33. We mogen trots zijn op deze zege. Zondag moeten we onze kansen tegen Asterix optimaal benutten. Het wordt heel spannend, ik zal mijn huid duur verkopen. Helena Gilson (Jaraco Ladies Volley Limburg). We mogen trots zijn op deze zege. Zondag moeten we onze kansen tegen Asterix optimaal benutten. Het wordt heel spannend, ik zal mijn huid duur verkopen. Helena Gilson (Jaraco Ladies Volley Limburg)

21:23 21 uur 23. Limburg houdt Gent uit de finale. Jaraco (Ladies Volley Limburg) heeft het laatste finaleticket veroverd bij de vrouwen. In de competitie gingen de Limburgers nog zwaar onderuit tegen Gent, maar vandaag waren de rollen omgekeerd. In de 1e set hielden beide teams lang gelijke tred. Onder impuls van een sterke Lore Gillis haalde Limburg het met 27-29. In sets 2 en 3 zoefde Limburg naar 17-25 en 18-25. Zondag neemt de Limburgse fusieclub het in de finale op tegen topfavoriet Asterix avo Beveren. De wedstrijd is live te bekijken op Sporza vanaf 18u. . Limburg houdt Gent uit de finale Jaraco (Ladies Volley Limburg) heeft het laatste finaleticket veroverd bij de vrouwen. In de competitie gingen de Limburgers nog zwaar onderuit tegen Gent, maar vandaag waren de rollen omgekeerd.



In de 1e set hielden beide teams lang gelijke tred. Onder impuls van een sterke Lore Gillis haalde Limburg het met 27-29. In sets 2 en 3 zoefde Limburg naar 17-25 en 18-25.



Zondag neemt de Limburgse fusieclub het in de finale op tegen topfavoriet Asterix avo Beveren. De wedstrijd is live te bekijken op Sporza vanaf 18u.

21:30 21 uur 30. Het was echt vechten voor ons, maar het is ons gelukt. Op naar de volgende match! Jutta Van de Vyver (Asterix Beveren). Het was echt vechten voor ons, maar het is ons gelukt. Op naar de volgende match! Jutta Van de Vyver (Asterix Beveren)

21:28 21 uur 28. Er zijn tranen, ja, want er zat absoluut meer in. Maar Asterix is enorm gegroeid en is een zeer stabiele club. Chapeau voor hen, maar wij hebben onze kansen niet benut. Dat is wel frustrerend. . Nina Coolman (Oudegem). Er zijn tranen, ja, want er zat absoluut meer in. Maar Asterix is enorm gegroeid en is een zeer stabiele club. Chapeau voor hen, maar wij hebben onze kansen niet benut. Dat is wel frustrerend. Nina Coolman (Oudegem)

21:25 21 uur 25. Asterix avo Beveren wint. De favoriet heeft zich niet laten vloeren: Asterix avo Beveren staat in de finale. Oudegem verloor met 3 keer 25-21, al verdient de verliezer een pluim voor een zeer degelijke wedstrijd. Voor Oudegem stopt het seizoen, Asterix avo Beveren mag zondagavond een gooi doen naar de dubbel. . Asterix avo Beveren wint De favoriet heeft zich niet laten vloeren: Asterix avo Beveren staat in de finale. Oudegem verloor met 3 keer 25-21, al verdient de verliezer een pluim voor een zeer degelijke wedstrijd. Voor Oudegem stopt het seizoen, Asterix avo Beveren mag zondagavond een gooi doen naar de dubbel.