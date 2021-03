20:50

20 uur 50. Roeselare naar de finale. De eerste finalist is bekend. Na een zege bij de buren van Menen (0-3) heeft Roeselare zich als eerste geplaatst voor de eindstrijd om de Belgische titel. Menen gaf de zege niet cadeau. Zeker in set 1 was de thuisploeg de evenknie, maar details beslisten over de uitslag. Een misser van Stuer deed Menen de das om. Ook in set 2 walste Roeselare niet over Menen heen. Het was de jonge Mathijs Desmet (21) die het verschil maakte. In set 3 was het vat af bij Menen. De kopjes gingen hangen en dat had Roeselare snel door. sets: 26-28, 21-25, 11-25 .