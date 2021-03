Play-offs volleybal: Roeselare klopt Maaseik en springt naar koppositie

22:02

22 uur 02. Roeselare smeert Maaseik droge 3-0 aan. Roeselare heeft verrassend gemakkelijk tegen Maaseik gewonnen in hun laatste confrontatie voor de best-of-5 om de titel. Beide teams waren al zeker dat ze om die titel mogen spelen, maar het thuisvoordeel stond nog op het spel. Maaseik maakte het Roeselare in de eerste 2 sets wel steeds erg moeilijk, maar telkens greep het ernaast (2 keer 25-23). In de 3e set had Roeselare een stuk meer marge (25-18). In de stand springt het over Maaseik. Met nog een thuismatch tegen het puntenloze Haasrode-Leuven zou de titelverdediger die eerste plaats niet meer mogen laten liggen. .