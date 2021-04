Maaseik wint meteen in het hol van de leeuw in titelfinale volleybal

Omdat Roeselare de laatste confrontatie met Maaseik had gewonnen, in de vorige fase van de play-offs, kreeg het het thuisvoordeel in de finale.

Maaseik had nog niet in Roeselare gewonnen dit seizoen en in de bekerfinale had het een ferme draai om de oren gekregen. Maar dat was duidelijk niet in de kleren gekropen.

Maaseik, ondanks de comeback van vaste spelverdeler Javad toch weer met de jonge Mc Cluskey in de basis, hield een hele match de opslagdruk op Roeselare hoog. Enkel in de 2e set (25-22-winst) kon Roeselare zich onder die druk uit spelen.

Zo gestroomlijnd het ging bij Maaseik, zo stroef verliep het bij Roeselare. Trainer Vanmedegael zocht wanhopig naar het juiste medicijn om zijn ploeg tot leven te wekken. Maar ook bezinningsmomenten voor sterkhouders Tuerlinckx en D'Hulst hielpen niet. In de laatste set werd het zelfs een pijnlijke 17-25.

Woensdag heeft Roeselare al een kans om deze uitschuiver recht te zetten. Dan heeft Maaseik wel het thuisvoordeel. Bij een zege kan het dan op 1 match van de titel komen.