22 uur 31. Ik geef ons 51% kans. Het zou raar zijn mocht ik onder de 50% gaan. We moeten geloven in ons eigen kunnen. En zij moeten het maar laten zien! Jelte Maan (aanvoerder Maaseik).

22 uur 29. Als we net als vorige week niet meegaan in hun fysieke spel en we pakken wat meer punten met onze service, dan moeten we het deze keer wel over de streep kunnen trekken. We zullen sowieso top moeten zijn. Jelte Maan.