22 uur 45. Maaseik daagt Roeselare uit. Ook Maaseik heeft zich vanavond geplaatst voor de titelfinale. De leider moest er wel voor werken. Haasrode Leuven was een stugge tegenstander die de thuisploeg tot 4 sets dwong. Volgend weekend spelen Roeselare en Maaseik een generale repetitie. De winnaar geniet (meer dan waarschijnlijk) van het thuisvoordeel in de finale. sets: 25-22, 25-23, 26-28, 25-22 .

20:50

20 uur 50. Roeselare naar de finale. De eerste finalist is bekend. Na een zege bij de buren van Menen (0-3) heeft Roeselare zich als eerste geplaatst voor de eindstrijd om de Belgische titel. Menen gaf de zege niet cadeau. Zeker in set 1 was de thuisploeg de evenknie, maar details beslisten over de uitslag. Een misser van Stuer deed Menen de das om. Ook in set 2 walste Roeselare niet over Menen heen. Het was de jonge Mathijs Desmet (21) die het verschil maakte. In set 3 was het vat af bij Menen. De kopjes gingen hangen en dat had Roeselare snel door. sets: 26-28, 21-25, 11-25 .