Maaseik voorbij Ngapeth en co naar CEV-finale? Kijk zo meteen op Canvas/sporza

16:31 16 uur 31. Ngapeth ster bij Zenit. Zenit Sint-Petersburg draait vooral op Russische spelers, met 2 uitzonderingen: de Pool Bartosz Bednorz, lid van de nationale ploeg van Vital Heynen, en Earvin Ngapeth. De Fransman is net 30 jaar geworden, maar hij is met zijn spectaculaire en onvoorspelbare spel nog altijd een van de smaakmakers in het Europese volleybal. . Ngapeth ster bij Zenit Zenit Sint-Petersburg draait vooral op Russische spelers, met 2 uitzonderingen: de Pool Bartosz Bednorz, lid van de nationale ploeg van Vital Heynen, en Earvin Ngapeth.

11:18 11 uur 18. Zenit-Maaseik bij Sporza. Kan Maaseik in Rusland een stap richting finale van de CEV Cup zetten? U kunt het straks live volgen, want Sporza zendt de wedstrijd uit. Vanaf 17.25 uur kunt u terecht op Canvas. Op deze pagina kunt u ook kijken met livestream. . Zenit-Maaseik bij Sporza Kan Maaseik in Rusland een stap richting finale van de CEV Cup zetten? U kunt het straks live volgen, want Sporza zendt de wedstrijd uit. Vanaf 17.25 uur kunt u terecht op Canvas. Op deze pagina kunt u ook kijken met livestream.

Zenit heeft superveel middelen en kan kopen wie het wil. Het is een team met wereldsterren, maar ze hebben ook pijnpunten. Als wij ons spel spelen, kunnen we hen toch in de problemen brengen. Alles is mogelijk. Maaseik-coach Joel Banks.

20:18 20 uur 18. Joel Banks: "Frustratie van bekerfinale gebruiken om beter te presteren". Joel Banks: "Frustratie van bekerfinale gebruiken om beter te presteren"

We willen zo goed mogelijk voor de dag komen. Zenit is een team met een ongekende aanvalskracht en servicegeweld. Het wordt een kunst om dat onder controle te krijgen. We zullen slimmer moeten spelen. Maaseik-speler Just Dronkers

20:17 20 uur 17. Just Dronkers: "We zijn zeker niet kansloos". Just Dronkers: "We zijn zeker niet kansloos"