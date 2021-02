"Het had helemaal anders kunnen lopen, want Maaseik kreeg hier kansen", stelt Marc Willems vast. Een foute inschatting op setpunt bij een Russische service kost Maaseik de set.

18:40

18 uur 40. Maaseik neemt afstand. De eerste ploeg die een kloof slaat, is Maaseik: 14-17. "Wat zijn we hier aan het meemaken", wrijft commentator Marc Willems zich de ogen uit. "Maar de weg is nog lang. We moeten kalm blijven." .