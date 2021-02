Kan Maaseik in Rusland een stap richting finale van de CEV Cup zetten? U kunt het straks live volgen, want Sporza zendt de wedstrijd uit. Vanaf 17.25 uur kunt u terecht op Canvas. Op deze pagina kunt u ook kijken met livestream.

20 uur 22. Zenit heeft superveel middelen en kan kopen wie het wil. Het is een team met wereldsterren, maar ze hebben ook pijnpunten. Als wij ons spel spelen, kunnen we hen toch in de problemen brengen. Alles is mogelijk. Maaseik-coach Joel Banks.