Roeselare verliest ook 2e CL-partij tegen sterk Kemerovo

Na de dreun die Roeselare gisteren had gekregen begon de ploeg tegen Kemerovo veel beter aan de partij. Het pakte al vroeg in de match een kleine bonus en kon die bijna de hele eerste set vasthouden. Maar in het slot gingen de Russen er dan toch nog over.

Na een spannende openingsset kregen we een heel ander beeld in set twee. Roeselare kwam er nauwelijks aan te pas en wist al snel wie baas was: 16-25.

In set drie kwam er nog meer weerwerk van Roeselare maar een ommekeer zat er niet meer in. Roeselare kon ondanks de duidelijke nederlaag toch met opgeheven hoofd van het terrein stappen.

"Vandaag hebben we iets meer het Roeselare getoond dat we echt zijn", zei Tuerlinckx na de match. "De eerste set was heel spannend. Als we die winnen, is het een andere wedstrijd."