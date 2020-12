Roeselare haalt zijn allerbeste niveau niet en verliest opener tegen Warschau

Op papier leek Warschau de minst onaantastbare tegenstander in de poule van Roeselare, maar de Polen begonnen verschroeiend aan de wedstrijd. De opslagdruk was veel te hoog: 18-25 werd snel op het scorebord gespijkerd.

Roeselare moest uit een ander vaatje tappen en deed dat ook in de tweede set. De receptie begon te draaien, Warschau moest zelfs in de achtervolging.

Maar de taaie Polen voerden in de slotfase toch weer de forcing en gingen op en over Roeselare: 24-26 na een spannende tweede set.

Roeselare liet die gemiste kans niet aan zijn hart komen en klampte goed aan in de derde set, maar de volgende Poolse stroomstoot was er te veel aan.

Bij de thuisploeg acteerden sommige spelers te wisselvallig om de efficiënte Poolse topper echt te kunnen bestoken. 0-3 was het verdict.

"Dit is toch een grote ontgoocheling", reageerde Matthijs Verhanneman. "We zijn de organisator van dit toernooi en hebben naar deze week toegeleefd. Als je dan met 0-3 verliest, is dat een ontgoocheling. Dit niveau zijn we niet gewoon."