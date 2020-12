22:02 22 uur 02. Roeselare komt weer op voorsprong met set 3. Modena wil maar wat graag de groep winnen - belangrijk omdat enkel de groepswinnaars en de 2 beste tweedes doorstoten, maar zal nu wel vloeken dat het een 2e set verloor (en dus een bijhorend punt). In de receptie laten de Italianen steken vallen, Roeselare is gewoon heel goed. De spelers amuseren zich ook. Van 17-18 gaat het naar 17-21 voor de Belgische ploeg. Nog even spartelt Modena wat tegen, maar de 2e setwinst is een feit: 22-25. . Roeselare komt weer op voorsprong met set 3 Modena wil maar wat graag de groep winnen - belangrijk omdat enkel de groepswinnaars en de 2 beste tweedes doorstoten, maar zal nu wel vloeken dat het een 2e set verloor (en dus een bijhorend punt).

21:30 21 uur 30. Tweede set gaat verloren voor Roeselare met 19-25. Tweede set gaat verloren voor Roeselare met 19-25

21:28 21 uur 28. Modena zet bordjes gelijk. Wie dacht dat Roeselare nu vlot zou doorstoten naar een stunt, was eraan voor de moeite. Roeselare speelde een goeie tweede set, dichtte een vroege kloof tot 19-18, maar daarna liepen de Italianen plots snel weer uit: 25-19. . Modena zet bordjes gelijk Wie dacht dat Roeselare nu vlot zou doorstoten naar een stunt, was eraan voor de moeite. Roeselare speelde een goeie tweede set, dichtte een vroege kloof tot 19-18, maar daarna liepen de Italianen plots snel weer uit: 25-19.

21:05 21 uur 05. Roeselare pakt de eerste set tegen Modena na spannend slot: 27-25. Roeselare pakt de eerste set tegen Modena na spannend slot: 27-25

21:00 21 uur . Roeselare wint set 1. Roeselare heeft zijn 1e set van de week gewonnen, en dat uitgerekend tegen de beste ploeg. Roeselare moest opnieuw even wennen aan het niveau van de tegenstander, dat geweldige set-ups speelde. Van 4-1, 10-4 en 13-7 achter kwam de thuisploeg terug tot 19-19. Bij 19-20 kwam het zelfs een eerste keer op voorsprong. Roeselare dwong 2 setpunten af dankzij een ijzersterke Tuerlinckx (22-24), maar Modena werkte ze weg en pakte met een ace zelf een setpunt (25-24). Roeselare ging er evenwel opnieuw op en over: een challenge bij een blok op een smash out leverde setwinst op: het blok had de bal van Verhanneman geraakt. . Roeselare wint set 1 Roeselare heeft zijn 1e set van de week gewonnen, en dat uitgerekend tegen de beste ploeg. Roeselare moest opnieuw even wennen aan het niveau van de tegenstander, dat geweldige set-ups speelde. Van 4-1, 10-4 en 13-7 achter kwam de thuisploeg terug tot 19-19. Bij 19-20 kwam het zelfs een eerste keer op voorsprong.



Roeselare dwong 2 setpunten af dankzij een ijzersterke Tuerlinckx (22-24), maar Modena werkte ze weg en pakte met een ace zelf een setpunt (25-24). Roeselare ging er evenwel opnieuw op en over: een challenge bij een blok op een smash out leverde setwinst op: het blok had de bal van Verhanneman geraakt.

20:18 20 uur 18. Drie keer op een rij verliezen willen we vermijden. Stijn D'Hulst (Roeselare). Drie keer op een rij verliezen willen we vermijden Stijn D'Hulst (Roeselare)