In de derde set staat er opnieuw al snel een kloof in het voordeel van Kedzierzyn op het scorebord: 7-4.

21 uur 29. In de derde set staat er opnieuw al snel een kloof in het voordeel van Kedzierzyn op het scorebord: 7-4. .

We wensen Aalst uiteraard nog een lange match toe, maar het zal waarschijnlijk de laatste set zijn.

21 uur 23. We wensen Aalst uiteraard nog een lange match toe, maar het zal waarschijnlijk de laatste set zijn. Commentator Marc Willems.

Aalst haalt opnieuw net geen 20 punten. De setstand is dezelfde als die in set 1: 25-19 na een opslagmisser.

21 uur 20. SET 2: 25-19. Aalst haalt opnieuw net geen 20 punten. De setstand is dezelfde als die in set 1: 25-19 na een opslagmisser. .

Aalst ging tot halfweg de set goed mee, maar nu is de kloof toch weer gemaakt. En dan gaat het plots heel snel.

21 uur 19. Aalst ging tot halfweg de set goed mee, maar nu is de kloof toch weer gemaakt. En dan gaat het plots heel snel. Commentator Marc Willems.

De start van Aalst in set 2 was veelbelovend, maar de Polen zullen toch opnieuw met de set aan de haal gaan: 21-16.

21 uur 17. De start van Aalst in set 2 was veelbelovend, maar de Polen zullen toch opnieuw met de set aan de haal gaan: 21-16. .

Aalst vraagt een time-out aan, want Kedzierzyn heeft intussen een kloof van 4 punten.

21 uur 16. Aalst vraagt een time-out aan, want Kedzierzyn heeft intussen een kloof van 4 punten. .

De Polen zijn het commando weer aan het overnemen: 14-12 is de voorsprong voor Kedzierzyn. Het is zaak voor Aalst om nu aan te blijven haken.

21 uur 12. De Polen zijn het commando weer aan het overnemen: 14-12 is de voorsprong voor Kedzierzyn. Het is zaak voor Aalst om nu aan te blijven haken. .

Dit is een knappe start van Aalst.

20 uur 59. Dit is een knappe start van Aalst. Commentator Marc Willems.

20:59

20 uur 59. Aalst op voorsprong in set 2. Aalst loopt zowaar uit tot 5-2 in set 2. Zit er iets in? .