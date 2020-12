Weinig lange rally's in de openingsfase. Veel opslagmissers, aan beide kanten, en als de bal dan toch eens in het spel is, is het doorgaans snel over.

18 uur 06. Weinig lange rally's in de openingsfase. Veel opslagmissers, aan beide kanten, en als de bal dan toch eens in het spel is, is het doorgaans snel over. .

Dit jonge Aalst is absoluut underdog in dit toernooi. Een wedstrijd winnen zou al een half mirakel zijn.

18 uur 02. Dit jonge Aalst is absoluut underdog in dit toernooi. Een wedstrijd winnen zou al een half mirakel zijn. Commentator Marc Willems.

14:30

14 uur 30. Hele week in Polen. Om veel verplaatsingen te vermijden tijdens deze coronapandemie vinden de wedstrijden in de Champions League plaats op vaste locaties. Deze week speelt Aalst 3 poulewedstrijden in de Hala Azoty-arena van Kedzierzyn. De terugwedstrijden vinden eind januari plaats in de hal van Belchatow. Volgende week komt Roeselare in actie. De Belgische topclub organiseert de heenwedstrijden in groep D. De returns worden in februari in Modena (Italië) gespeeld. .