Maaseik kan Roeselare niet van 6e bekerwinst op een rij houden

Een bekerfinale tussen Maaseik en Roeselare is vaste prik in ons land, ook al was het al van 2018 geleden. Roeselare probeerde voor de match in de underdogpositie te kruipen, ook al had het de voorbije 5 jaar de beker gewonnen.

Maar in de competitie bleek al dat Roeselare en Maaseik dit seizoen aan elkaar gewaagd zijn. Alleen was dat vandaag niet echt duidelijk. We kregen niet echt een hoogstaande finale, die uiteraard in een lege zaal gespeeld moest worden. Een schril contrast tegenover het jaarlijkste volleybalfeest in het Sportpaleis.

Beide teams kozen voor veel opslagdruk, maar dat zorgde er wel voor dat er weinig lange rally's waren. In de 3e set gaf Maaseik plots de indruk dat het toch nog een spannende finale zou kunnen worden, maar in set 4 was de strijdlust van Roeselare weer terug. Een comeback van Maaseik zat er niet in.

Voor Roeselare is het niet alleen de 6e bekerwinst op een rij, maar ook de 14e in totaal. Hiermee wordt het samen met Maaseik recordhouder.