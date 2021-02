LIVESTREAM: Kijk naar ouderwetse bekerfinale tussen Roeselare en Maaseik

22:47 22 uur 47. 6 op rij voor Roeselare of eindelijk weer Maaseik? Voor het eerst sinds 2018 spelen Roeselare en Maaseik nog eens de finale van de beker tegen elkaar. Dat stond na de heenmatchen al min of meer in de sterren geschreven, want zowel Roeselare als Maaseik liet geen set liggen tegen respectievelijk Achel en Aalst. Ook de terugmatch namen de twee volleybalgrootheden voor hun rekening, ook al hadden ze allebei op papier genoeg aan 2 sets. Roeselare gaat straks, op 21 februari, op zoek naar een 6e beker op een rij. Voor Maaseik is het zowaar al van 2012 geleden dat de beker naar Limburg ging. . 6 op rij voor Roeselare of eindelijk weer Maaseik? Voor het eerst sinds 2018 spelen Roeselare en Maaseik nog eens de finale van de beker tegen elkaar. Dat stond na de heenmatchen al min of meer in de sterren geschreven, want zowel Roeselare als Maaseik liet geen set liggen tegen respectievelijk Achel en Aalst.

Ook de terugmatch namen de twee volleybalgrootheden voor hun rekening, ook al hadden ze allebei op papier genoeg aan 2 sets. Roeselare gaat straks, op 21 februari, op zoek naar een 6e beker op een rij. Voor Maaseik is het zowaar al van 2012 geleden dat de beker naar Limburg ging.

22:47 22 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1358156231077203970

22:47 22 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1358161445746319367

06-02-2021 06-02-2021.

22:05 22 uur 05. Maaseik en Roeselare winnen heenmatch. In de halve finales van de beker hebben Roeselare en Maaseik de heenwedstrijden gewonnen. Roeselare klopte Achel overtuigend met 3-0. De setstanden waren 25-16, 25-18 en 25-16. 3-0 was ook de eindstand in de match tussen Maaseik en Aalst. De setstanden daar waren 25-22, 25-15 en 27-25. De terugwedstrijden worden volgend weekend gespeeld. Roeselare en Maaseik moeten minstens twee sets winnen om zeker te zijn van een plek in de finale. . Maaseik en Roeselare winnen heenmatch In de halve finales van de beker hebben Roeselare en Maaseik de heenwedstrijden gewonnen. Roeselare klopte Achel overtuigend met 3-0. De setstanden waren 25-16, 25-18 en 25-16. 3-0 was ook de eindstand in de match tussen Maaseik en Aalst. De setstanden daar waren 25-22, 25-15 en 27-25.

De terugwedstrijden worden volgend weekend gespeeld. Roeselare en Maaseik moeten minstens twee sets winnen om zeker te zijn van een plek in de finale.

22:03 22 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355621846113259522

21:48 21 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1355617217803677699

30-01-2021 30-01-2021.

20:54 Bekerhouder Roeselare is de laatste halvefinalist. In Gent boekte het een vlotte 0-3-zege: 13-25, 20-25 en 21-25. In de halve finales neemt Roeselare het op tegen Achel, in de andere tabelhelft kijken Maaseik en Aalst elkaar in de ogen. De heenmatchen worden op 30 januari gespeeld, de returns op 6 februari. De finale staat op 21 februari geprogrammeerd. . 20 uur 54. Bekerhouder Roeselare is de laatste halvefinalist. In Gent boekte het een vlotte 0-3-zege: 13-25, 20-25 en 21-25. In de halve finales neemt Roeselare het op tegen Achel, in de andere tabelhelft kijken Maaseik en Aalst elkaar in de ogen. De heenmatchen worden op 30 januari gespeeld, de returns op 6 februari. De finale staat op 21 februari geprogrammeerd. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335310307154137090

05-12-2020 05-12-2020.

23:22 23 uur 22. Maaseik in halve finales, Gent-Roeselare uitgesteld. Maaseik heeft korte metten gemaakt met Borgworm in de kwartfinales van de Beker. Na 3 sets was het broodje gebakken. Aalst knikkerde Menen uit de beker (1-3) en Achel trok aan het langste eind tegen Haasrode-Leuven (3-2). Een verrassing, want Achel bengelt in de competitie helemaal achteraan met 0 zeges in 6 matchen. De laatste halvefinalist zullen we kennen op 5 december. Want Gent-Roeselare is naar die datum uitgesteld, omdat het coronavirus nog altijd niet verjaagd is bij Gent. Roeselare won de voorbije 5 seizoenen telkens de beker. . Maaseik in halve finales, Gent-Roeselare uitgesteld Maaseik heeft korte metten gemaakt met Borgworm in de kwartfinales van de Beker. Na 3 sets was het broodje gebakken.

Aalst knikkerde Menen uit de beker (1-3) en Achel trok aan het langste eind tegen Haasrode-Leuven (3-2). Een verrassing, want Achel bengelt in de competitie helemaal achteraan met 0 zeges in 6 matchen.

De laatste halvefinalist zullen we kennen op 5 december. Want Gent-Roeselare is naar die datum uitgesteld, omdat het coronavirus nog altijd niet verjaagd is bij Gent. Roeselare won de voorbije 5 seizoenen telkens de beker.

23:21 23 uur 21. Borgworm - Maaseik 0-3. Setstanden : 21-25, 21-25, 21-25 . Borgworm - Maaseik 0-3 Setstanden: 21-25, 21-25, 21-25

23:21 23 uur 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1331700453437009922

23:18 23 uur 18. Achel - Haasrode-Leuven 3-2. Setstanden : 23-25, 25-21, 25-22, 17-25, 15-10 . Achel - Haasrode-Leuven 3-2 Setstanden: 23-25, 25-21, 25-22, 17-25, 15-10

23:14 23 uur 14. Menen - Aalst 1-3. Setstanden : 25-16, 17-25, 18-25, 14-25 . Menen - Aalst 1-3 Setstanden: 25-16, 17-25, 18-25, 14-25