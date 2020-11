Beker van België: Maaseik probleemloos door, Achel verrassende halvefinalist

23:22

23 uur 22. Maaseik in halve finales, Gent-Roeselare uitgesteld. Maaseik heeft korte metten gemaakt met Borgworm in de kwartfinales van de Beker. Na 3 sets was het broodje gebakken. Aalst knikkerde Menen uit de beker (1-3) en Achel trok aan het langste eind tegen Haasrode-Leuven (3-2). Een verrassing, want Achel bengelt in de competitie helemaal achteraan met 0 zeges in 6 matchen. De laatste halvefinalist zullen we kennen op 5 december. Want Gent-Roeselare is naar die datum uitgesteld, omdat het coronavirus nog altijd niet verjaagd is bij Gent. Roeselare won de voorbije 5 seizoenen telkens de beker. .