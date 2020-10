We moeten scherp van start gaan, want ons eerste doel is de 2e voorronde met Trentino en Dinamo Moskou halen.

13 uur 39. We moeten scherp van start gaan, want ons eerste doel is de 2e voorronde met Trentino en Dinamo Moskou halen. Pieter Verhees.

13:25

13 uur 25. Eerste opdracht voor Maaseik: winnen in Zwitserland. Maaseik begint deze week aan de Champions League-campagne. In de eerste voorronde speelt het team een minitoernooi in Zwitserland: woensdag tegen het Wit-Russische team Solihorsk, donderdag tegen thuisploeg Amriswil met oude bekende Marco Klok als coach. De winnaar van het minitoernooi mag in de 2e voorronde aan de bak tegen Trentino en Dinamo Moskou. De verliezers spelen dit seizoen de CEV-cup. Aalst en Roeselare zijn al zeker van deelname aan het hoofdtoernooi in de Champions League. .