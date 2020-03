Roeselare ondergaat de wet van de sterkste tegen Civitanova

Tegen het sterke Civitanova maakte Roeselare op papier maar weinig kans, maar een wedstrijd moet natuurlijk nog altijd gespeeld worden. De Italianen zullen zich in de 1e helft toch even een hoedje geschrokken hebben, want de thuisploeg kwam bijzonder sterk voor de dag.

In een fantastische 1e set dwong Roeselare liefst 6 setpunten af, maar de ervaren Italianen knokten zich telkens weer naast de thuisploeg. Bovendien was het bij de eerste setpunt van de bezoekers wel prijs: set 1 ging met 29-31 naar Civitanova.

Die lijn kon Roeselare niet doortrekken in de 2e en 3e set, vooral omdat Civitanova zijn niveau opkrikte. De opslagdruk van de Italianen werd moordend en de bezoekers stoomden door naar een al bij al makkelijke en logische overwinning. Volgende week trekt Roeselare naar Italië voor de terugmatch.