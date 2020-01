Opnieuw een mindere start voor de Belgen in set 4 of je kunt het ook bekijken dat de Turkse vrouwen weer bij de les zijn. Na elk punt schreeuwen ze zich de longen uit het lijf.

18 uur 02. Opnieuw een mindere start voor de Belgen in set 4 of je kunt het ook bekijken dat de Turkse vrouwen weer bij de les zijn. Na elk punt schreeuwen ze zich de longen uit het lijf.

De Belgische vrouwen leken op weg naar winst in set 3, maar nu hebben de Turken toch weer de turbo aangezet. Zij willen het duidelijk in 3 sets afmaken.

17 uur 51. De Belgische vrouwen leken op weg naar winst in set 3, maar nu hebben de Turken toch weer de turbo aangezet. Zij willen het duidelijk in 3 sets afmaken.

17:23

17 uur 23. Set 2: afstraffing voor België. Het is uiteindelijk een 25-15-pandoering geworden in de 2e set, maar we kunnen niet zeggen dat deze score niet naar het beeld van het spel is. De Tigers staan nu echt met de rug tegen de muur. Mission impossible?