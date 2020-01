11:14

11 uur 14. "Het wordt alles of niets tegen Duitsland". In de groepsfase op het EK won België van Duitsland en vanavond zal het die stunt moeten herhalen. "Tegen Duitsland moeten we beter doen dan tegen Slovenië", trapt Dominique Baeyens een open deur in. "Het wordt alles of niets. We hebben het karakter om het verschil te maken.".