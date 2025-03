Met basiself die meer dan 30 jaar onmogelijk leek: Tuchel en Engeland winnen ook vlot tegen Letland

Helemaal in de armen gesloten? De aanstelling van Thomas Tuchel als bondscoach deed de voorbije weken heel wat stof opwaaien in Engeland. Maar met een tweede relatief simpele overwinning op een rij, deze keer tegen een onmondig Letland, lijkt de storm definitief te gaan liggen. Al gaf hij met zijn basisploeg nog even munitie aan de kwaadwilligen.

Niemand van Manchester United, Manchester City of Liverpool ...



Het was sinds 1992 niet meer voorgekomen dat een bondscoach van Engeland geen enkele speler van deze drie grootmachten opnam in zijn basisploeg. Toeval of niet, Thomas Tuchel zorgde in zijn tweede match meteen voor een verrassing.



De voetbalconservatieven aan de overkant van het kanaal slepen de messen al, maar zouden na 90 minuten tegen Letland de Duitser toch stilletjes in de armen sluiten.

Je moet weten: na zijn aanstelling werd Tuchel nog hard aangepakt in de pers en op persconferenties. En dat zonder dat zijn ploeg één bal had geraakt.



Maar goed, na een zes op zes in het voorbije tweeluik van de WK-kwalificaties zal hij toch wat respijt krijgen. Vanavond stuurde hij een ploeg het veld op die zonder sterallures of hoogmoedigheid ging winnen tegen Letland.



Frivool en flitsend was het nog niet altijd, maar onder impuls van een immer bedrijvige Bellingham gingen de Engelsen vanaf de eerste minuut hongerig op zoek naar een doelpunt. Kane kwam er enkele keren dichtbij, maar pas in de 38e minuut opende de heroptredende Reece James de score met een héérlijke vrije trap in de bovenhoek.



In de tweede helft duwden Harry Kane – na een knappe combinatie – en invaller Eze uiteindelijk door tot een duidelijke 3-0. Of het genoeg is om alle criticasters de mond te snoeren, is nog af te wachten. Maar veel valt de Duitse bondscoach van Engeland niet te verwijten tussen de lijnen.