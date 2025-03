Tuchel-tijdperk goed ingezet: 18-jarige Lewis-Skelly en Harry Kane bezorgen Engeland zege tegen Albanië

Engeland tegen Albanië, maar toch stonden de spotlights op een Duitser. Heel Engeland was in de ban van hoe Thomas Tuchel het zou doen bij zijn debuut als bondscoach van The Three Lions tijdens de eerste WK-kwalificatiewedstrijd.



Was hij de man die Engeland fris en flitsend voetbal zou laten spelen?



Wel, tegen Albanië zal hij alvast niet iedereen daarvan overtuigd hebben. De Albanezen trokken zich terug in een egelstelling en lieten Engeland komen.



De controle was constant in handen van de Engelsen en na 20 minuten was het Jude Bellingham die de code kon kraken. Hij draaide vlot weg en loodste Myles Lewis-Skelly het straatje in. De 18-jarige linksachter van Arsenal werkte netjes af door de benen van doelman Strakosha. Wat een droomdebuut voor hem.