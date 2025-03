Rode Duivels morele winnaar na dol slot: Noord-Macedonië en Wales verdelen de koek in WK-kwalificatiegroep

Alsof Noord-Macedonië en Wales het op een akkoordje hadden gegooid. Vanaf minuut 90 barstte het spektakel los in de WK-kwalificatiematch tussen de (voorlopige) groepsleiders. Miovski dacht eerst de thuisploeg naar de zege te trappen, maar gestuntel achterin werd in minuut 97 alsnog afgestraft. Een puntendeling die de Duivels graag zien gebeuren.

Mocht een Rode Duivel wakker zijn gebleven tijdens Noord-Macedonië versus Wales, heeft hij toch genoten van het slotakkoord.

Want lang leek de weinig kwalitatieve wedstrijd af te stevenen op een nulnulletje. Het gevolg van stug voetbal in blok zonder open kansen.

Dat veranderde op het moment dat de klok de 90e minuut aantikte.

Bij de eerste snedige aanval van de thuisploeg was het raak. Miovski dacht even zijn land naar de groepsleiding in de WK-kwalificatie te trappen, tot zijn ploeggenoten het betere stuntelwerk bovenhaalden.

Na half mistasten achterin viel de bal voor de voet van Brooks. Hij duwde het leer verlegen richting doel. Gelukkig voor de Welshman knalde invaller Dimoski een gat in de lucht over de bal: 1-1 en alsnog een puntendeling.

Belgische bondscoach Rudi Garcia zal toch stiekem in zijn vuistje lachen dat geen enkele ploeg nog een perfect rapport heeft in zijn groep.