Wales opent zijn WK-kwalificatiecampagne met felbevochten zege tegen stug Kazachstan

In de WK-kwalificatiegroep van België heeft Wales zaterdag voor eigen volk gewonnen van Kazachstan. Voor de thuisploeg was het lang wachten op het bevrijdende doelpunt.

In de groep van de Belgen had Noord-Macedonië eerder op de dag al gewonnen van Liechtenstein en dus wilde Wales niet achterblijven op de 1e speeldag in de WK-kwalificaties.

De Welshmen grepen Kazachstan meteen bij de keel: Daniel James opende al na 10 minuten de score. Na een corner verdween zijn inzet via een Kazak in doel.

Wales had de match vervolgens onder controle, maar Tagybergen bracht Kazachstan vanaf de stip weer langszij na hands van Roberts.

Vroeg in de 2e helft buffelde kapitein Davies zijn team weer op voorsprong. En dan was het lang wachten op het verlossende derde doelpunt.

Zo bleef een stug Kazachstan geloven in zijn kansen, tot Rabbi Matondo in de extra tijd de verlossende 3-1 maakt. Voor de ex-spits van Cercle Brugge was het zijn eerste doelpunt voor Wales.