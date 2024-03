Nu ook definitief: Harry Kane mist duel tegen Rode Duivels en keert terug naar Bayern

Harry Kane zal zaterdag niet meespelen met Engeland in de oefeninterland tegen Brazilië. Volgens bondscoach Gareth Southgate is de aanvoerder van het Engelse elftal ook hoogst twijfelachtig voor de wedstrijd tegen België van volgende week dinsdag.



Kane is niet de eerste speler die al moest afhaken voor de twee wedstrijden van deze maand in Wembley. Donderdag zag de verliezend finalist van het EK 2020 ook al Bukayo Saka uitvallen met een blessure.



Kane liep afgelopen weekend in het uitduel met Bayern München bij Darmstadt een enkelblessure op en moet mogelijk ook de wedstrijd van dinsdag tegen België missen - de laatste wedstrijd voordat Southgate zijn definitieve EK-selectie samenstelt.



"Morgen geen Harry Kane, geen Jordan Henderson en geen Cole Palmer", zo verklaarde Southgate vrijdag. "Ik zou zeggen dat Cole en 'Hendo' meer kans maken om de match tegen België te halen dan Harry. Daarvoor is hij zeer twijfelachtig."