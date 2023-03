LIVE: Trossard moet plaatsmaken voor Mangala bij de Rode Duivels, Duitsland met cultspits Füllkrug

clock 19:50 vooraf, 19 uur 50. Duitsland met nieuwe goalgetter Füllkrug. De opstelling van Duitsland: Ter Stegen, Wolf, Ginter, Kehrer, Raum, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Wirtz, Füllkrug, Werner De speler om in de gaten te houden luistert naar de naam Niclas Füllkrug. De 30-jarige spits van Werder Bremen heeft zijn (late) entree bij de nationale ploeg niet gemist. In 5 matchen scoorde hij 5 keer. Voorts staan er maar 3 Bayern-spelers in de basis: Gnabry, Goretzka en aanvoerder Kimmich. Vorig weekend was Kimmich de enige die begon tegen Peru (2-0). Gnabry vervangt de zieke Havertz, Goretzka neemt de plaats van Can in. Ook Kehrer... keert terug in de ploeg. De verdediger van West Ham vangt de blessure van Dortmund-speler Schlotterbeck op. . Duitsland met nieuwe goalgetter Füllkrug De opstelling van Duitsland: Ter Stegen, Wolf, Ginter, Kehrer, Raum, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Wirtz, Füllkrug, Werner

De grasmat ligt er piekfijn bij.

Mangala speelde in de stad van Tedesco. De keuze van Domenico Tedesco voor Orel Mangala is geen verrassing. Vrijdag in Zweden voerde hij de wissel al door. Op het uur kwam Mangala erin voor Leandro Trossard. Orel Mangala is een 25-jarige middenvelder uit Brussel die zijn opleiding genoot bij Anderlecht. Sinds dit seizoen speelt Mangala in Engeland voor Nottingham Forest. De voorbije jaren was hij aan de slag in Stuttgart, de stad van bondscoach Tedesco.

Kevin De Bruyne op de 10. Met Mangala kiest Tedesco voor een extra middenvelder in de ploeg. Door zijn komst in de ploeg schuift De Bruyne een plaats hoger. De aanvoerder van de nationale ploeg speelt vanavond op de 10.

Opstelling: Mangala i.p.v. Trossard. De ploeg van de Belgen voor vanavond: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Onana, Mangala, De Bruyne, Lukebakio, Carrasco, Lukaku 2 wijzigingen in vergelijkingen met de opstelling in Zweden: - Mangala komt in de plaats van Trossard - Casteels vervangt de geblesseerde Courtois in doel

opstellingen over halfuur. Over een dik halfuur rollen de officiële opstellingen voor de interland binnen. Met welke ploeg beginnen de Rode Duivels? De opstelling van vorige week in en tegen Zweden (0-3): Courtois, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Onana, De Bruyne, Lukebakio, Carrasco, Trossard, Lukaku. Thibaut Courtois (geblesseerd) is de enige van de 11 die niet in actie kan komen. Koen Casteels neemt zijn plaats in onder de lat.

Technisch directeur Rudi Völler mist de interland. Voormalig Duits international Rudi Völler (62) kan er vanavond niet bij zijn in Keulen. De technisch directeur kreeg onlangs met nierstenen af te rekenen en moet rusten van de dokter. Völler is nog maar enkele weken aan de slag technisch directeur bij de Duitse voetbalbond. In januari nam de fakkel over van voormalig aanvaller Oliver Bierhoff.

Je hoort altijd dat hij een heel goede relatie heeft met zijn spelers. Hij praat veel met hen, hij zoekt altijd de dialoog. En zo ontstaat er een basis van vertrouwen. Philipp Weisskirch, Duits sportjournalist, die Tedesco volgde bij Leipzig.

Hij probeert veel op een tactische manier op te lossen en hecht veel belang aan de verdediging. Leipzig viel op, doordat ze weinig tegendoelpunten kregen. Philipp Weisskirch, Duits sportjournalist, die Tedesco volgde bij Leipzig.

Hij heeft natuurlijk ook al de stempel dat hij nooit lang bij een club geweest is. Wanneer hij bij een club kwam, ging het altijd heel goed, maar er kwam dan altijd een moment – ongeveer na een jaar – waar het op een of andere manier niet goed meer liep. En toen kon hij zich ook niet meer handhaven. Philipp Weisskirch, Duits sportjournalist, die Tedesco volgde bij Leipzig.

