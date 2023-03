Duivels klopten Duitsland laatst in 1954, Duitse journalist: "Tedesco heeft heel goeie relatie met spelers"

clock 14:31 vooraf, 14 uur 31. video sport in het journaal Kunnen de Rode Duivels voor het eerste sinds 1954 nog eens winnen tegen Duitsland?

clock 13:52 vooraf, 13 uur 52. Je hoort altijd dat hij een heel goede relatie heeft met zijn spelers. Hij praat veel met hen, hij zoekt altijd de dialoog. En zo ontstaat er een basis van vertrouwen. Philipp Weisskirch, Duits sportjournalist, die Tedesco volgde bij Leipzig.

clock 13:51 vooraf, 13 uur 51. Hij probeert veel op een tactische manier op te lossen en hecht veel belang aan de verdediging. Leipzig viel op, doordat ze weinig tegendoelpunten kregen. Philipp Weisskirch, Duits sportjournalist, die Tedesco volgde bij Leipzig.

clock 13:50 vooraf, 13 uur 50. Hij heeft natuurlijk ook al de stempel dat hij nooit lang bij een club geweest is. Wanneer hij bij een club kwam, ging het altijd heel goed, maar er kwam dan altijd een moment – ongeveer na een jaar – waar het op een of andere manier niet goed meer liep. En toen hij zich ook niet meer handhaven. . Philipp Weisskirch, Duits sportjournalist, die Tedesco volgde bij Leipzig.

clock 13:49 vooraf, 13 uur 49. EK-voorronde Niclas Füllkrug, de Duitse cultspits waar verdedigers hun tanden op stukbijten

clock 13:49 vooraf, 13 uur 49. Opvallend Duits voor beginners: woordenboek en unieke versie Brabançonne voor fans Rode Duivels

clock 08:46 vooraf, 08 uur 46. België gaat winnen. In Duitsland maken ze zich toch een beetje zorgen over hun eigen elftal. De afgelopen 3 toernooien hebben ze dan ook heel slecht gepresteerd. Ze organiseren het volgende toernooi, daarmee pakt het groot uit, maar hun eigen elftal is niet zo sterk meer. Analist Youri "Ik ben meer een halve Belg dan een halve Duitser" Mulder.

clock 08:45 vooraf, 08 uur 45. België wordt een serieuze test voor Duitsland, dat zich alleen met oefenwedstrijden kan voorbereiden op Euro 2024. Ik vind de Belgische ploeg sterker dan Duitsland. België speelde goed tegen Zweden, Tedesco zette het goed neer. Daar staat hij om bekend. Analist Youri "Ik ben meer een halve Belg dan een halve Duitser" Mulder.

clock 08:44 vooraf, 08 uur 44. Het was verfrissend dat Tedesco Carrasco en Lukebakio als buitenspelers uitspeelde. De sterren van België, Lukaku en De Bruyne, gingen helemaal mee in dat wat Tedesco wilde. Analist Youri "Ik ben meer een halve Belg dan een halve Duitser" Mulder.

clock 07:15 vooraf, 07 uur 15. Bevestiging zoeken. Na de geslaagde ouverture van vrijdagavond in Stockholm, 0-3 in de EK-voorronde-opener tegen Zweden, volgt vanavond een stevige tweede test voor kersvers coach Domenico Tedesco en zijn groep in het RheinEnergie-stadion in Keulen tegen Duitsland. De 0-3 vrijdag was het belangrijkste natuurlijk richting EK 2024, tegen het gastland van dat toernooi zoeken coach, spelers en fans bevestiging. Duitsland is een topland, maar beleeft de voorbije jaren ook een dip. Op het WK 2018 en WK 2022 gingen de Duitsers er telkens in de eerste ronde uit. Tedesco stuurde België in Solna met een 4-4-2 de wei in, een spiegeling van het systeem van de Zweden. De Belgische bondscoach heeft de reputatie zich graag aan de tegenstander aan te passen en als de Duitse bondscoach Hansi Flick zijn 4-4-2 niet wijzigt, zal Tedesco dat ook niet hoeven te doen. De vraag is wel of de Belgische bondscoach opnieuw het vertrouwen geeft aan de jongens die in Zweden indruk maakten met een meer dan degelijke prestatie of van de oefeninterland gebruik wil maken of wat andere internationals aan het werk te zien.



De 0-3 vrijdag was het belangrijkste natuurlijk richting EK 2024, tegen het gastland van dat toernooi zoeken coach, spelers en fans bevestiging. Duitsland is een topland, maar beleeft de voorbije jaren ook een dip. Op het WK 2018 en WK 2022 gingen de Duitsers er telkens in de eerste ronde uit.



Tedesco stuurde België in Solna met een 4-4-2 de wei in, een spiegeling van het systeem van de Zweden. De Belgische bondscoach heeft de reputatie zich graag aan de tegenstander aan te passen en als de Duitse bondscoach Hansi Flick zijn 4-4-2 niet wijzigt, zal Tedesco dat ook niet hoeven te doen.



De vraag is wel of de Belgische bondscoach opnieuw het vertrouwen geeft aan de jongens die in Zweden indruk maakten met een meer dan degelijke prestatie of van de oefeninterland gebruik wil maken of wat andere internationals aan het werk te zien.

clock 07:15 vooraf, 07 uur 15. Live op Sporza. U hoeft niks van deze tweede match onder Tedesco te missen. Op deze pagina kan u voor live tekstverslaggeving terecht. Op Radio 1 geven Peter Vandenbempt en Eddy Snelders commentaar.

clock 20:25 vooraf, 20 uur 25. Koen Casteels is klaar voor 5e duel als Rode Duivel. Koen Casteels is klaar voor 5e duel als Rode Duivel

clock 15:59 vooraf, 15 uur 59. Thilo Kehrer: "Lukaku is wereldklassespits". Na bondscoach Hansi Flick stond ook Thilo Kehrer de pers te woord. De verdediger van West Ham United krijgt morgen de ondankbare taak om Romelu Lukaku af te stoppen. "Met Lukaku loopt er bij België een spits van wereldklasse rond. We zullen goed moeten opletten." Kehrer treedt zijn bondscoach Flick bij dat de vergelijking met de oefenmatch tegen Peru niet opgaat. "België is sterker dan Peru. De match tegen België wordt een goede test. De Belgen gaan ook aanvallender spelen. We zullen ons van onze beste kant moeten laten zien."

Kehrer treedt zijn bondscoach Flick bij dat de vergelijking met de oefenmatch tegen Peru niet opgaat. "België is sterker dan Peru. De match tegen België wordt een goede test. De Belgen gaan ook aanvallender spelen. We zullen ons van onze beste kant moeten laten zien."

clock 15:26 vooraf, 15 uur 26. Gnabry en Kehrer aan de aftrap. Hansi Flick laat in zijn kaarten kijken. De bondscoach van Duitsland liet weten dat Thilo Kehrer (West Ham United) en Serge Gnabry (Bayern München) zullen starten in de oefeninterland tegen de Rode Duivels. Flick voert dus al zeker twee wijzigingen door in vergelijking met de vorige oefenmatch tegen Peru. Toen waren Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) en Kai Havertz (Chelsea) zeker van een plaats in de basiself. Havertz is ziek en Schlotterbeck kampt met een spierblessure. Voorin behoudt Flick het vertrouwen in aanvalsduo Nicklas Füllkrug (Werder Bremen) en Timo Werner (RB Leipzig).

Flick voert dus al zeker twee wijzigingen door in vergelijking met de vorige oefenmatch tegen Peru. Toen waren Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) en Kai Havertz (Chelsea) zeker van een plaats in de basiself. Havertz is ziek en Schlotterbeck kampt met een spierblessure. Voorin behoudt Flick het vertrouwen in aanvalsduo Nicklas Füllkrug (Werder Bremen) en Timo Werner (RB Leipzig).





clock 15:17 vooraf, 15 uur 17. Hansi Flick vreest Rode Duivels. Een gewaarschuwd Duitser is er twee waard. De Duitse bondscoach Hansi Flick is op zijn hoede voor het duel tegen de Rode Duivels. Duitsland boekte zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Peru een eenvoudige 2-0-zege. Maar dat is geen goede graadmeter volgens Flick. "Het wordt een andere wedstrijd, tegen een andere tegenstander. België is van een ander kaliber dan Peru. Het team speelt met een compacte defensie en in balbezit mooi aanvallend voetbal. België tankte vertrouwen met een overtuigende zege in Zweden", aldus bondscoach Flick. "België is een ploeg die kan voetballen onder druk, die oplossingen kan vinden, op voetballend vlak is het een van de beste ploegen van Europa. Het is een goede tegenstander voor ons. Het zal niet makkelijk worden." Duitsland is als organisator rechtstreeks geplaatst voor het EK van volgend jaar en bereidt zich voor met oefeninterlands.

clock 12:18 vooraf, 12 uur 18. Praet ontbreekt op laatste training. 22 Rode Duivels, 19 veldspelers en 3 doelmannen, tekenden deze voormiddag present op het oefenveld van het nationaal voetbalcentrum in Tubeke voor de laatste training van de Rode Duivels voor de oefeninterland in Keulen tegen Duitsland. Leicester-middenvelder Dennis Praet was de enige afwezige op training, zondag was hij er nog bij. Doelman Thibaut Courtois haakte na de terugkeer uit Zweden licht geblesseerd af. Hij zal in doel vervangen worden door Koen Casteels, die met een gezichtsmasker trainde. Met Arthur Denil was er alweer een scheidsrechter aanwezig op training. Om 14.30 uur reist de selectie af naar Keulen, waar Casteels en bondscoach Domenico Tedesco om 18 uur de pers te woord staan.



Leicester-middenvelder Dennis Praet was de enige afwezige op training, zondag was hij er nog bij. Doelman Thibaut Courtois haakte na de terugkeer uit Zweden licht geblesseerd af. Hij zal in doel vervangen worden door Koen Casteels, die met een gezichtsmasker trainde. Met Arthur Denil was er alweer een scheidsrechter aanwezig op training.



Om 14.30 uur reist de selectie af naar Keulen, waar Casteels en bondscoach Domenico Tedesco om 18 uur de pers te woord staan.

