Dennis Praet ontbreekt op laatste training voor afreis naar Duitsland

22 Rode Duivels, 19 veldspelers en 3 doelmannen, tekenden deze voormiddag present op het oefenveld van het nationaal voetbalcentrum in Tubeke voor de laatste training van de Rode Duivels voor de oefeninterland in Keulen tegen Duitsland. Leicester-middenvelder Dennis Praet was de enige afwezige op training, zondag was hij er nog bij. Doelman Thibaut Courtois haakte na de terugkeer uit Zweden licht geblesseerd af. Hij zal in doel vervangen worden door Koen Casteels, die met een gezichtsmasker trainde. Met Arthur Denil was er alweer een scheidsrechter aanwezig op training. Om 14.30 uur reist de selectie af naar Keulen, waar Casteels en bondscoach Domenico Tedesco om 18 uur de pers te woord staan.



Leicester-middenvelder Dennis Praet was de enige afwezige op training, zondag was hij er nog bij. Doelman Thibaut Courtois haakte na de terugkeer uit Zweden licht geblesseerd af. Hij zal in doel vervangen worden door Koen Casteels, die met een gezichtsmasker trainde. Met Arthur Denil was er alweer een scheidsrechter aanwezig op training.



Om 14.30 uur reist de selectie af naar Keulen, waar Casteels en bondscoach Domenico Tedesco om 18 uur de pers te woord staan.

De Duitse bondscoach Hansi Flick kan dinsdag niet rekenen op middenvelder Kai Havertz (Chelsea) en verdediger Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). Havertz liep een griepinfectie op, Schlotterbeck sukkelt met een blessure in zijn hamstrings. Flick roept geen extra spelers op. Er blijven zo nog 21 spelers over voor de confrontatie van dinsdag in Keulen.



Havertz liep een griepinfectie op, Schlotterbeck sukkelt met een blessure in zijn hamstrings. Flick roept geen extra spelers op. Er blijven zo nog 21 spelers over voor de confrontatie van dinsdag in Keulen.



Vanmiddag hebben 23 Rode Duivels, 20 veldspelers en 3 doelmannen, getraind in Tubeke. Net als vorige week tekende een scheidsrechter present. Deze keer was het Brent Staessens die de onderlinge wedstrijden voor zijn rekening nam. In vergelijking met de 24-koppige selectie die zaterdagochtend is teruggekeerd uit Zweden, was Thibaut Courtois de enige afwezige. De doelman van Real Madrid haakte zaterdag af met een lichte blessure, waardoor Koen Casteels meer dan waarschijnlijk in doel zal staan in Duitsland. De Rode Duivels trainen maandagvoormiddag een laatste keer op Belgische bodem en reizen nadien af naar Keulen.



Net als vorige week tekende een scheidsrechter present. Deze keer was het Brent Staessens die de onderlinge wedstrijden voor zijn rekening nam.



In vergelijking met de 24-koppige selectie die zaterdagochtend is teruggekeerd uit Zweden, was Thibaut Courtois de enige afwezige. De doelman van Real Madrid haakte zaterdag af met een lichte blessure, waardoor Koen Casteels meer dan waarschijnlijk in doel zal staan in Duitsland.



De Rode Duivels trainen maandagvoormiddag een laatste keer op Belgische bodem en reizen nadien af naar Keulen.



De Fransman Willy Delajod is aangesteld als scheidsrechter voor de oefeninterland. De amper 30-jarige Delajod leidt sinds 2018 wedstrijden in de Franse Ligue 1. In september 2020 nam hij voor het eerst een Europees clubduel voor zijn rekening. Medio oktober vorig jaar was hij de scheidsrechter in het Conference League-match tussen West Ham en Anderlecht (2-1). De interland in Keulen wordt nog maar Delajods tweede interland ooit. Zijn debuut maakte hij in juni 2021 met een oefeninterland tussen Spanje en Litouwen (4-0).



De amper 30-jarige Delajod leidt sinds 2018 wedstrijden in de Franse Ligue 1. In september 2020 nam hij voor het eerst een Europees clubduel voor zijn rekening. Medio oktober vorig jaar was hij de scheidsrechter in het Conference League-match tussen West Ham en Anderlecht (2-1).



De interland in Keulen wordt nog maar Delajods tweede interland ooit. Zijn debuut maakte hij in juni 2021 met een oefeninterland tussen Spanje en Litouwen (4-0).

In 19 interlands tussen Duitsland en België konden de Belgen slechts 4 keer winnen. 3 van die zeges dateren van voor de Eerste Wereldoorlog, toen het voetbal nog in zijn kinderschoenen stond. Voor de laatste Belgische overwinning moeten we teruggaan naar september 1954, toen een oefeninterland met 2-0 gewonnen werd. De 10 confrontaties die daarop volgden, werden allemaal door Duitsland gewonnen. Opvallend: van de 19 officiële duels tussen beide landen eindigde geen enkel op een gelijkspel.



Voor de laatste Belgische overwinning moeten we teruggaan naar september 1954, toen een oefeninterland met 2-0 gewonnen werd.



De 10 confrontaties die daarop volgden, werden allemaal door Duitsland gewonnen. Opvallend: van de 19 officiële duels tussen beide landen eindigde geen enkel op een gelijkspel.

De laatste Duitsland - België dateert al van de kwalificatiecampagne voor Euro 2012. Op 11 oktober 2011 moesten de jonge Rode Duivels winnen om nog naar het EK te kunnen gaan, maar het werd 3-1 in Düsseldorf. Marouane Fellaini scoorde in de slotfase de eerredder na een hoekschop van Dries Mertens. De enige Rode Duivel die toen aan de aftrap stond en er nu ook bij is, is Jan Vertonghen.

Thibaut Courtois keert "uit voorzorg" terug naar Madrid met een verrekking aan zijn adductoren

Met een oefeninterland tegen Duitsland sluiten de Rode Duivels dinsdagavond hun eerste tweeluik onder kersvers bondscoach Domenico Tedesco af. Met de 0-3 van vrijdagavond in Zweden in de openingswedstrijd van de EK-voorronde hebben de Belgen hun belangrijkste resultaat al op zak. In Keulen komt het erop aan om bevestiging te zoeken voor de positieve zaken die in Zweden op de mat werden gebracht.



Met de 0-3 van vrijdagavond in Zweden in de openingswedstrijd van de EK-voorronde hebben de Belgen hun belangrijkste resultaat al op zak. In Keulen komt het erop aan om bevestiging te zoeken voor de positieve zaken die in Zweden op de mat werden gebracht.



Opstelling Duitsland. Marc-André ter Stegen, Marius Wolf, Matthias Ginter, Malick Thiaw, David Raum, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Mario Götze, Timo Werner, Niclas Füllkrug

Opstelling België. Koen Casteels, Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen, Arthur Theate, Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Yannick Carrasco, Dodi Lukebakio, Romelu Lukaku, Leandro Trossard