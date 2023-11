Rode Duivels spelen oefeninterland tegen Servië in Leuven zonder publiek

clock 23:39 vooraf, 23 uur 39. De kwalificatiewedstrijd van komende zondag tegen Azerbeidzjan gaat normaal gezien wel door in het Koning Boudewijnstadion. De match staat om 18 uur geprogrammeerd. . De kwalificatiewedstrijd van komende zondag tegen Azerbeidzjan gaat normaal gezien wel door in het Koning Boudewijnstadion. De match staat om 18 uur geprogrammeerd.

We hadden graag in het Koning Boudewijnstadion gespeeld, in aanwezigheid van onze supporters. De weergoden hebben er evenwel anders over beslist. We danken OHL en de stad Leuven voor hun flexibiliteit. We voelen ons, dankzij de matchen van de Red Flames en de U21, thuis in Leuven. Many Leroy (CEO KBVB)

clock 23:27 vooraf, 23 uur 27. Niet in Brussel, maar in Leuven. De overvloedige regenval heeft voetballen onmogelijk gemaakt in het Koning Boudewijnstadion. Daarom wijken de Rode Duivels morgen uit naar het King Power at Den Dreef Stadion in Leuven. Door de late wijziging wordt het een oefeninterland zonder publiek. De supporters die een ticket hebben gekocht voor de wedstrijd, krijgen dat ticket automatisch binnen de 30 dagen terugbetaald. Geen nood, hier en in Sporza op Radio 1 kunt u België - Servië live volgen.



Door de late wijziging wordt het een oefeninterland zonder publiek. De supporters die een ticket hebben gekocht voor de wedstrijd, krijgen dat ticket automatisch binnen de 30 dagen terugbetaald.



Geen nood, hier en in Sporza op Radio 1 kunt u België - Servië live volgen.

clock 22:12 vooraf, 22 uur 12. Veld van OH Leuven uitwijkmogelijkheid. De eerste signalen over het veld van het Koning Boudewijnstadion zijn allerminst goed. Ondertussen werkte de Belgische voetbalbond wel aan een planB: het veld van OH Leuven zou dienen als oplossing. In dat geval zou er wel zonder publiek gespeeld worden.



Ondertussen werkte de Belgische voetbalbond wel aan een planB: het veld van OH Leuven zou dienen als oplossing. In dat geval zou er wel zonder publiek gespeeld worden.

clock 19:35 vooraf, 19 uur 35. Geen duel op de Heizel? Er heerst momenteel onzekerheid over de oefeninterland tegen Servië. De hevige regenval heeft ook lelijk huisgehouden op de Heizel. Vanavond keuren de scheidsrechters de grasmat. Als die niet bespeelbaar is, zoekt de Belgische voetbalbond naar een alternatief. Wij houden u op de hoogte.



clock 14:30 vooraf, 14 uur 30. Tedesco: "Spileers? Een duidelijk teken dat we in onze jeugd geloven". Tedesco: "Spileers? Een duidelijk teken dat we in onze jeugd geloven"

clock 13:57 vooraf, 13 uur 57. Openda: "Heb niet meer hetzelfde niveau als toen ik bij de Rode Duivels begon". Openda: "Heb niet meer hetzelfde niveau als toen ik bij de Rode Duivels begon"

clock 12:30 vooraf, 12 uur 30. Jorne Spileers komt bij de selectie voor Servië. Op de persconferentie na de training bevestigde bondscoach Tedesco dat Jorne Spileers bij de selectie voor morgen komt. Voor de 18-jarige verdediger van Club is het zijn eerste selectie. "Hij komt bij de selectie, omdat Saelemaekers wat problemen heeft. Het is niets ergs, donderdag of vrijdag zal hij er weer zijn en zondag is hij dan wellicht inzetbaar." "We hebben al een jong team en met Jorne erbij nog wat jonger. Maar we hebben vertrouwen in onze jeugd en onze talenten." Achter de naam van Onana staan ook vraagtekens voor de match van morgen, maar die van zondag is normaal geen probleem.



"Hij komt bij de selectie, omdat Saelemaekers wat problemen heeft. Het is niets ergs, donderdag of vrijdag zal hij er weer zijn en zondag is hij dan wellicht inzetbaar."



"We hebben al een jong team en met Jorne erbij nog wat jonger. Maar we hebben vertrouwen in onze jeugd en onze talenten."



Achter de naam van Onana staan ook vraagtekens voor de match van morgen, maar die van zondag is normaal geen probleem.







clock 12:00 vooraf, 12 uur . 250 fans zijn uitgenodigd om de training te volgen.

clock 11:38 vooraf, 11 uur 38. 23 spelers op open training. Per uitzondering is de training in het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeke opengesteld voor 250 supporters. Die mogen op uitnodiging binnen om de 23 spelers aan het werk te zien. Tijdens het eerste half uur stapten heel wat spelers van het veld, zodat alleen Spileers, Carrasco, Trossard, Faes, Lukebakio, Batshuayi, Vermeeren, Vranckx en Al-Dakhil overbleven voor oefeningen met de bal. Daarnaast trainden doelmannen Koen Casteels, Matz Sels en Thomas Kaminski.



Tijdens het eerste half uur stapten heel wat spelers van het veld, zodat alleen Spileers, Carrasco, Trossard, Faes, Lukebakio, Batshuayi, Vermeeren, Vranckx en Al-Dakhil overbleven voor oefeningen met de bal.



Daarnaast trainden doelmannen Koen Casteels, Matz Sels en Thomas Kaminski.

clock 10:37 vooraf, 10 uur 37. Bodart nog altijd ziek. Doelman Arnaud Bodart is er voorlopig nog niet bij. De KBVB had eerder al laten weten dat de Standard-doelman wegens ziekte later zal aansluiten. . Bodart nog altijd ziek Doelman Arnaud Bodart is er voorlopig nog niet bij. De KBVB had eerder al laten weten dat de Standard-doelman wegens ziekte later zal aansluiten.

clock 10:35 vooraf, 10 uur 35. Geen Onana en Saelemaekers op training, wel belofte Spileers. Op de training vanochtend bleven Amadou Onana en Alexis Saelemaekers individueel binnen werken. Wél op het trainingsveld stond Jorne Spileers. De verdediger van Club Brugge werd opgeroepen voor de Belgische U21-ploeg en depanneert om het forfait van Zinho Vanheusden op te vangen op training. Volgens bondswoordvoerder Stefan Van Loock betekent dat nog niet dat Spileers bij de selectie komt.



Volgens bondswoordvoerder Stefan Van Loock betekent dat nog niet dat Spileers bij de selectie komt.



clock 10:27 vooraf, 10 uur 27. Oefenen tegen Servië. In deze interlandbreak moeten de Rode Duivels maar één EK-voorrondeduel spelen, zondag thuis tegen Azerbeidzjan. De Belgen zijn al zeker van het EK, ze hebben nog 3 punten nodig in Groep F om zeker reekshoofd te zijn voor de loting. Dat maakt dat er ruimte is om morgen te oefenen tegen Servië. België is de nummer 5 van de wereld, Servië de nummer 29. Servië staat 2e in Groep G 1 punt achter Hongarije. Als het zondag wint van Bulgarije, mag het naar Duitsland volgende zomer. Of als Montenegro donderdag niet wint van Litouwen.



Dat maakt dat er ruimte is om morgen te oefenen tegen Servië. België is de nummer 5 van de wereld, Servië de nummer 29. Servië staat 2e in Groep G 1 punt achter Hongarije. Als het zondag wint van Bulgarije, mag het naar Duitsland volgende zomer. Of als Montenegro donderdag niet wint van Litouwen.