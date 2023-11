Rode Duivels: geen Onana en Saelemaekers op training voor Servië, belofte Spileers traint mee

clock 11:10 vooraf, 11 uur 10. 23 spelers op open training. Per uitzondering is de training in het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeke opengesteld voor 250 supporters. Die mogen op uitnodiging binnen om de 23 spelers aan het werk te zien. . 23 spelers op open training Per uitzondering is de training in het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeke opengesteld voor 250 supporters. Die mogen op uitnodiging binnen om de 23 spelers aan het werk te zien.

clock 10:37 vooraf, 10 uur 37. Bodart nog altijd ziek. Doelman Arnaud Bodart is er voorlopig nog niet bij. De KBVB had eerder al laten weten dat de Standard-doelman wegens ziekte later zal aansluiten.

clock 10:35 vooraf, 10 uur 35. Geen Onana en Saelemaekers op training, wel belofte Spileers. Op de training vanochtend bleven Amadou Onana en Alexis Saelemaekers individueel binnen werken. Wél op het trainingsveld stond Jorne Spileers. De verdediger van Club Brugge werd opgeroepen voor de Belgische U21-ploeg en depanneert om het forfait van Zinho Vanheusden op te vangen op training. Volgens bondswoordvoerder Stefan Van Loock betekent dat nog niet dat Spileers bij de selectie komt.



Volgens bondswoordvoerder Stefan Van Loock betekent dat nog niet dat Spileers bij de selectie komt.



clock 10:27 vooraf, 10 uur 27. Oefenen tegen Servië. In deze interlandbreak moeten de Rode Duivels maar één EK-voorrondeduel spelen, zondag thuis tegen Azerbeidzjan. De Belgen zijn al zeker van het EK, ze hebben nog 3 punten nodig in Groep F om zeker reekshoofd te zijn voor de loting. Dat maakt dat er ruimte is om morgen te oefenen tegen Servië. België is de nummer 5 van de wereld, Servië de nummer 29. Servië staat 2e in Groep G 1 punt achter Hongarije. Als het zondag wint van Bulgarije, mag het naar Duitsland volgende zomer. Of als Montenegro donderdag niet wint van Litouwen.



Dat maakt dat er ruimte is om morgen te oefenen tegen Servië. België is de nummer 5 van de wereld, Servië de nummer 29. Servië staat 2e in Groep G 1 punt achter Hongarije. Als het zondag wint van Bulgarije, mag het naar Duitsland volgende zomer. Of als Montenegro donderdag niet wint van Litouwen.