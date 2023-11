LIVE (20.45 uur): Tedesco gooit youngsters Vermeeren, Al-Dakhil en Deman in basiself

clock 20:20 Garantie op goals? In 8 wedstrijden met bondscoach Domenico Tedesco aan het roer, scoorden de Duivels elke keer minstens 1 keer. Leg die statistiek voor aan de Servische defensie en je hoort de knieën al knikken. Servië kon in de laatste 6 wedstrijden nooit zijn netten schoonhouden. Een garantie op goals vanavond? . vooraf, 20 uur 20. statistics Garantie op goals? In 8 wedstrijden met bondscoach Domenico Tedesco aan het roer, scoorden de Duivels elke keer minstens 1 keer. Leg die statistiek voor aan de Servische defensie en je hoort de knieën al knikken. Servië kon in de laatste 6 wedstrijden nooit zijn netten schoonhouden. Een garantie op goals vanavond?

clock 20:00 vooraf, 20 uur .

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48. Geen Aleksandar Mitrovic in de basiself bij Servië. De kleurrijke ex-spits van paars-wit – nu actief bij Al-Hilal – neemt plaats op de bank ten koste van Dusan Vlahovic (Juventus). . Geen Aleksandar Mitrovic in de basiself bij Servië. De kleurrijke ex-spits van paars-wit – nu actief bij Al-Hilal – neemt plaats op de bank ten koste van Dusan Vlahovic (Juventus).

clock 19:45 vooraf, 19 uur 45. Peter Vandenbempt over de grasmat in Brussel: "Resultaat van puur amateurisme". Peter Vandenbempt over de grasmat in Brussel: "Resultaat van puur amateurisme"

clock 19:36 vooraf, 19 uur 36. Jonge Duivels. Een erg jong elftal neemt het vanavond op tegen Servië. Sels (31) en Carrasco (30) zijn de enige dertigers op het veld. Met gemiddelde leeftijd van 23,6 jaar zijn het de jonkies die hun kans vol krijgen. . Jonge Duivels Een erg jong elftal neemt het vanavond op tegen Servië. Sels (31) en Carrasco (30) zijn de enige dertigers op het veld. Met gemiddelde leeftijd van 23,6 jaar zijn het de jonkies die hun kans vol krijgen.

clock 19:33 vooraf, 19 uur 33.

clock 19:32 vooraf, 19 uur 32. Vermeeren in de basis. Wat de Sporza-surfer wilde, volgt Domenico Tedesco. De bondscoach gooit Arthur Vermeeren in de strijd in een experimenteel basiselftal. Mangala en Tielemans staan mee op het middenveld. Achterin krijgen youngsters Deman en Al-Dakhil hun kans. . Vermeeren in de basis Wat de Sporza-surfer wilde, volgt Domenico Tedesco. De bondscoach gooit Arthur Vermeeren in de strijd in een experimenteel basiselftal. Mangala en Tielemans staan mee op het middenveld. Achterin krijgen youngsters Deman en Al-Dakhil hun kans.

clock 19:31 vooraf, 19 uur 31. Rode Duivels BEKIJK - Geen pottenkijkers toegelaten: stewards doorzoeken bosjes rondom het stadion in Leuven

clock 19:30 vooraf, 19 uur 30. Stewards zijn op hun hoede voor indringers en speuren zelfs in de bosjes vanavond:. Stewards zijn op hun hoede voor indringers en speuren zelfs in de bosjes vanavond:

clock 19:09 vooraf, 19 uur 09. Rode Duivels zijn aangekomen in Leuven. Rode Duivels zijn aangekomen in Leuven

clock 15-11-2023 15-11-2023.

clock 23:39 vooraf, 23 uur 39. De kwalificatiewedstrijd van komende zondag tegen Azerbeidzjan gaat normaal gezien wel door in het Koning Boudewijnstadion. De match staat om 18 uur geprogrammeerd. . De kwalificatiewedstrijd van komende zondag tegen Azerbeidzjan gaat normaal gezien wel door in het Koning Boudewijnstadion. De match staat om 18 uur geprogrammeerd.

clock 23:30 vooraf, 23 uur 30. We hadden graag in het Koning Boudewijnstadion gespeeld, in aanwezigheid van onze supporters. De weergoden hebben er evenwel anders over beslist. We danken OHL en de stad Leuven voor hun flexibiliteit. We voelen ons, dankzij de matchen van de Red Flames en de U21, thuis in Leuven. Many Leroy (CEO KBVB). We hadden graag in het Koning Boudewijnstadion gespeeld, in aanwezigheid van onze supporters. De weergoden hebben er evenwel anders over beslist. We danken OHL en de stad Leuven voor hun flexibiliteit. We voelen ons, dankzij de matchen van de Red Flames en de U21, thuis in Leuven. Many Leroy (CEO KBVB)

clock 23:27 vooraf, 23 uur 27. Niet in Brussel, maar in Leuven. De overvloedige regenval heeft voetballen onmogelijk gemaakt in het Koning Boudewijnstadion. Daarom wijken de Rode Duivels morgen uit naar het King Power at Den Dreef Stadion in Leuven. Door de late wijziging wordt het een oefeninterland zonder publiek. De supporters die een ticket hebben gekocht voor de wedstrijd, krijgen dat ticket automatisch binnen de 30 dagen terugbetaald. Geen nood, hier en in Sporza op Radio 1 kunt u België - Servië live volgen. . Niet in Brussel, maar in Leuven De overvloedige regenval heeft voetballen onmogelijk gemaakt in het Koning Boudewijnstadion. Daarom wijken de Rode Duivels morgen uit naar het King Power at Den Dreef Stadion in Leuven.



Door de late wijziging wordt het een oefeninterland zonder publiek. De supporters die een ticket hebben gekocht voor de wedstrijd, krijgen dat ticket automatisch binnen de 30 dagen terugbetaald.



Geen nood, hier en in Sporza op Radio 1 kunt u België - Servië live volgen.

clock 23:27 vooraf, 23 uur 27.

clock 22:12 vooraf, 22 uur 12. Veld van OH Leuven uitwijkmogelijkheid. De eerste signalen over het veld van het Koning Boudewijnstadion zijn allerminst goed. Ondertussen werkte de Belgische voetbalbond wel aan een planB: het veld van OH Leuven zou dienen als oplossing. In dat geval zou er wel zonder publiek gespeeld worden. . Veld van OH Leuven uitwijkmogelijkheid De eerste signalen over het veld van het Koning Boudewijnstadion zijn allerminst goed.



Ondertussen werkte de Belgische voetbalbond wel aan een planB: het veld van OH Leuven zou dienen als oplossing. In dat geval zou er wel zonder publiek gespeeld worden.

clock 19:35 vooraf, 19 uur 35. Geen duel op de Heizel? Er heerst momenteel onzekerheid over de oefeninterland tegen Servië. De hevige regenval heeft ook lelijk huisgehouden op de Heizel. Vanavond keuren de scheidsrechters de grasmat. Als die niet bespeelbaar is, zoekt de Belgische voetbalbond naar een alternatief. Wij houden u op de hoogte. . Geen duel op de Heizel? Er heerst momenteel onzekerheid over de oefeninterland tegen Servië. De hevige regenval heeft ook lelijk huisgehouden op de Heizel. Vanavond keuren de scheidsrechters de grasmat. Als die niet bespeelbaar is, zoekt de Belgische voetbalbond naar een alternatief.



Wij houden u op de hoogte.

clock 14:30 vooraf, 14 uur 30. Tedesco: "Spileers? Een duidelijk teken dat we in onze jeugd geloven". Tedesco: "Spileers? Een duidelijk teken dat we in onze jeugd geloven"

clock 13:57 vooraf, 13 uur 57. Openda: "Heb niet meer hetzelfde niveau als toen ik bij de Rode Duivels begon". Openda: "Heb niet meer hetzelfde niveau als toen ik bij de Rode Duivels begon"