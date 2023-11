LIVE: 1-0 na amper een minuut! Carrasco straft flaters in Servische defensie meteen af

Fase per fase

Fase per fase

clock 5' eerste helft, minuut 5. Carrasco met de flankwissel, Bakayoko verzorgt de voortzetting. Hij geeft mee tot bij Vermeeren. Het Antwerp-jonkie zet voor, maar vindt geen Duivel in de zestien. . Carrasco met de flankwissel, Bakayoko verzorgt de voortzetting. Hij geeft mee tot bij Vermeeren. Het Antwerp-jonkie zet voor, maar vindt geen Duivel in de zestien.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Een lek mandje. Zo kun je de defensie van Servië wel beschrijven in de openingsminuten. Openda draaft op over rechts en kruist zijn schot. Rajkovic voorkomt erger. . Een lek mandje. Zo kun je de defensie van Servië wel beschrijven in de openingsminuten. Openda draaft op over rechts en kruist zijn schot. Rajkovic voorkomt erger.

clock 2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Yannick Carrasco van België. 1, 0. goal België Servië 8' 1 0

clock 1' eerste helft, minuut 1. Carrasco straft genadeloos af! 1-0. Dat duurde niet lang. Een vreselijke terugspeelbal van Pavlovic brengt zijn doelman in verlegenheid. Openda jaagt goed op het leer, Carrasco – aanvoerder bij deze gelegenheid in Leuven – anticipeert en trapt de bal in een leeg doel. . Carrasco straft genadeloos af! 1-0 Dat duurde niet lang. Een vreselijke terugspeelbal van Pavlovic brengt zijn doelman in verlegenheid. Openda jaagt goed op het leer, Carrasco – aanvoerder bij deze gelegenheid in Leuven – anticipeert en trapt de bal in een leeg doel.

clock 1' eerste helft, minuut 1.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:45 eerste helft, 20 uur 45. Aftrap! De bal rolt aan den Dreef. . Aftrap! De bal rolt aan den Dreef.

clock 20:42 vooraf, 20 uur 42. Weinig sfeer in Leuven bij de volksliederen, zo zonder publiek. Zorgen de spelers dan maar voor een vurige sfeer? . Weinig sfeer in Leuven bij de volksliederen, zo zonder publiek. Zorgen de spelers dan maar voor een vurige sfeer?

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37. Zoek niet naar Romelu Lukaku vanavond. De topschutter van de Rode Duivels krijgt een avondje rust en zit niet op de bank. Batshuayi houdt zich wel klaar om Openda te vervangen indien nodig. . Zoek niet naar Romelu Lukaku vanavond. De topschutter van de Rode Duivels krijgt een avondje rust en zit niet op de bank. Batshuayi houdt zich wel klaar om Openda te vervangen indien nodig.

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35.

clock 20:30 vooraf, 20 uur 30. Debast, Al-Dakhil, Theate, Deman. Op papier lijkt de bondscoach voor een viermansdefensie te kiezen, met Debast (of Al-Dakhil?) als gelegenheidsrechtsachter. Al kan dat in realiteit anders uitdraaien. Staan de Belgen straks met 3 of 4 achterin? . Debast, Al-Dakhil, Theate, Deman. Op papier lijkt de bondscoach voor een viermansdefensie te kiezen, met Debast (of Al-Dakhil?) als gelegenheidsrechtsachter. Al kan dat in realiteit anders uitdraaien. Staan de Belgen straks met 3 of 4 achterin?

clock 20:20 Garantie op goals? In 8 wedstrijden met bondscoach Domenico Tedesco aan het roer, scoorden de Duivels elke keer minstens 1 keer. Leg die statistiek voor aan de Servische defensie en je hoort de knieën al knikken. Servië kon in de laatste 6 wedstrijden nooit zijn netten schoonhouden. Een garantie op goals vanavond? . vooraf, 20 uur 20. statistics Garantie op goals? In 8 wedstrijden met bondscoach Domenico Tedesco aan het roer, scoorden de Duivels elke keer minstens 1 keer. Leg die statistiek voor aan de Servische defensie en je hoort de knieën al knikken. Servië kon in de laatste 6 wedstrijden nooit zijn netten schoonhouden. Een garantie op goals vanavond?

clock 20:00 vooraf, 20 uur .

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48. Geen Aleksandar Mitrovic in de basiself bij Servië. De kleurrijke ex-spits van paars-wit – nu actief bij Al-Hilal – neemt plaats op de bank ten koste van Dusan Vlahovic (Juventus). . Geen Aleksandar Mitrovic in de basiself bij Servië. De kleurrijke ex-spits van paars-wit – nu actief bij Al-Hilal – neemt plaats op de bank ten koste van Dusan Vlahovic (Juventus).

clock 19:45 vooraf, 19 uur 45. Peter Vandenbempt over de grasmat in Brussel: "Resultaat van puur amateurisme". Peter Vandenbempt over de grasmat in Brussel: "Resultaat van puur amateurisme"

clock 19:36 vooraf, 19 uur 36. Jonge Duivels. Een erg jong elftal neemt het vanavond op tegen Servië. Sels (31) en Carrasco (30) zijn de enige dertigers op het veld. Met gemiddelde leeftijd van 23,6 jaar zijn het de jonkies die hun kans vol krijgen. . Jonge Duivels Een erg jong elftal neemt het vanavond op tegen Servië. Sels (31) en Carrasco (30) zijn de enige dertigers op het veld. Met gemiddelde leeftijd van 23,6 jaar zijn het de jonkies die hun kans vol krijgen.

clock 19:33 vooraf, 19 uur 33.

clock 19:32 vooraf, 19 uur 32. Vermeeren in de basis. Wat de Sporza-surfer wilde, volgt Domenico Tedesco. De bondscoach gooit Arthur Vermeeren in de strijd in een experimenteel basiselftal. Mangala en Tielemans staan mee op het middenveld. Achterin krijgen youngsters Deman en Al-Dakhil hun kans. . Vermeeren in de basis Wat de Sporza-surfer wilde, volgt Domenico Tedesco. De bondscoach gooit Arthur Vermeeren in de strijd in een experimenteel basiselftal. Mangala en Tielemans staan mee op het middenveld. Achterin krijgen youngsters Deman en Al-Dakhil hun kans.

clock 19:31 vooraf, 19 uur 31. Rode Duivels BEKIJK - Geen pottenkijkers toegelaten: stewards doorzoeken bosjes rondom het stadion in Leuven