Egypte-België, vrijdag om 16 u: de laatste test voor het WK in Qatar

vooraf, 11 uur 01. In juni 2018 oefenden de Belgen tegen Egypte: Lukaku, Hazard en Fellaini scoorden in de 3-0-zege.

vooraf, 10 uur 59. Het duel met België wordt lastig, want zij staan op de tweede plaats op de FIFA-ranking. We hadden voor een makkelijkere tegenstander kunnen kiezen, maar we wilden echt een stevige uitdaging. Rui Vitoria (bondscoach Egypte).

vooraf, 10 uur 56. Egypte - België. Vrijdagavond reizen de Belgen vanuit Koeweit naar Qatar, maar voor ze ginds de WK-sfeer opsnuiven, spelen ze nog tegen Egypte. Egypte is geen WK-ganger en werkt dus slechts een trainingskamp af, maar onder meer Mo Salah (Liverpool) en Mohamed Elneny (Arsenal) zitten wel in de 24-koppige selectie. In februari verloor Egypte de finale van de Afrika Cup tegen Senegal. Dat land versperde hen ook de weg richting Qatar in de barrages. .