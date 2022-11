LIVE vanaf 16 uur: volg hier straks oefenmatch van Rode Duivels tegen Egypte

clock 18:24

vooraf, 18 uur 24. 50.000 Egyptenaren op post? "In totaal worden er zo'n 50.000 fans verwacht in het imposante Jaber Al-Ahmad International Stadium, dat een capaciteit van 60.000 toeschouwers heeft", vernam persagentschap Belga donderdag bij lokale media. Of de Belgen ook op veel steun van de fans kunnen rekenen, valt nog af te wachten. In Koeweit wonen heel wat uitgeweken Egyptenaren. Meer dan de helft van de bevolking is er van buitenlandse origine. Zij hopen een glimp op te vangen van hun nationale held Mo Salah. Maar ook de Duivels zijn populair in Koeweit, zo mochten de spelers op hun eerste dag in het land ondervinden. Na een bijzonder chaotisch persmoment werd de training woensdag opgeschrikt door een veldbestormer, op jacht naar een handtekening van zijn idool Kevin De Bruyne. Pas enkele meters voor de spelers kon hij onderuit gehaald worden door assistent-trainer Thomas Vermaelen, die toonde dat hij nog steeds een stevige tackle in de benen heeft. .