LIVE: Rode Duivels komen op achterstand tegen Egypte na balverlies De Bruyne

eerste helft, minuut 33. Doelpunt voor Egypte na balverlies De Bruyne. Daar is de goal voor Egypte! De Bruyne verliest de bal op het middenveld waarna Mohamed de bal meegrist en het leer knap in de onderhoek vlamt. .

eerste helft, minuut 31. De Belgen zijn baas, maar echt grote kansen levert dat niet op. De Egyptenaren staan in blok en laten de bal volledig aan de Duivels. .

eerste helft, minuut 25. Carrasco blijft het goed doen op de linkerflank. De winger komt naar binnen en bedient De Bruyne, die speelt door naar Theate. De verdediger probeert het van buiten de zestien met een verdienstelijk schot. Een half metertje over de deklat. .

clock 20'

eerste helft, minuut 20. Tweede keer Courtois. Opnieuw is is Trezeguet gevaarlijk voor Egypte. Een goede steekbal van Elneny brengt de spits voor doel, maar Courtois had de situatie goed gelezen. .