LIVE om 18u - Rode Duivels openen EK-jaar in Ierland: "Ruimte voor kleine experimenten"

Met negen basisplaatsen en één invalbeurt is Wout Faes de meest gebruikte speler van Domenico Tedesco sinds zijn aanstelling. "Hij houdt van wat ik doe", glimlachte de centrale verdediger vrijdag op de persbabbel in aanloop naar de oefenmatch tegen Ierland.



"Het is geen verrassing, maar het is een groot verschil met de vorige coach", legde Faes uit over zijn speeltijd. "In een jaar tijd ben ik van reserve naar vaste waarde gegaan, dat is een grote stap vooruit. Ik neem ook vaker de leiding, zoals de coach vraagt. Ik verdedig agressief en voel me meer op mijn gemak in dit team."



Ondanks zijn huidige status beseft Faes dat een basisplaats op het EK komende zomer nog lang niet gegarandeerd is. "Natuurlijk wil ik ook op het EK spelen, maar ik krijg mijn plek niet cadeau. Ik moet op het veld laten zien dat ik het verdien."



Een van zijn concurrenten is Zeno Debast, die bij Anderlecht altijd naast Jan Vertonghen speelt. "Maar dat is concurrentie en het is dan wel cliché, maar daar word je beter van."