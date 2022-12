LIVESTREAM: Wie sluit het WK af met een positieve noot: Kroatië of Marokko, met El Khannouss?

clock 5' eerste helft, minuut 5. De eerste vijf minuten zijn voor de Kroaten, die ook tegen Argentinië verrassend meer balbezit hadden. De Marokkanen kwamen nog niet in de buurt van Livakovic. . De eerste vijf minuten zijn voor de Kroaten, die ook tegen Argentinië verrassend meer balbezit hadden. De Marokkanen kwamen nog niet in de buurt van Livakovic.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Op de corner die volgt, acteert het Marokkaanse sluitstuk wel op niveau. Hij ranselt de bal met zijn vuist weg.

clock 3' Wat doet Bounou?! Bounou maakt bijna de own goal van het toernooi. Hij blijft wat steken met zijn studs in het gras en trapt de bal daardoor bijna in eigen doel. . eerste helft, minuut 3. blunder

clock 2' eerste helft, minuut 2. Ivan Perisic zal vandaag iets defensiever moeten denken dan hij gewoon is. Hij neemt inderdaad plaats op de linksachter, met voor hem Orsic.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De troostfinale tussen Kroatië en Marokko is begonnen. Wie pakt het brons?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 15:58 vooraf, 15 uur 58. Als je als FIFA de troostfinale een belangrijke wedstrijd vindt, dan zet je daar toch een scheidsrechter met wat meer naam en faam? Filip Joos.

clock 15:58 vooraf, 15 uur 58. De wedstrijd tussen Kroatië en Marokko wordt geleid door de Qatarees Abdulrahman Al-Jassim. Het is na de VS-Wales nog maar zijn tweede wedstrijd. Dat is toch opvallend.

clock 15:56 vooraf, 15 uur 56. De volksliederen zijn gezongen en de handen zijn geschud. Het Khalifa International Stadion is klaar voor zijn 8e wedstrijd.

clock 15:50 vooraf, 15 uur 50. Ziyech warmt op, ook El Khannouss (links) is klaar.

clock 15:49 vooraf, 15 uur 49. Modric warmt op.

clock 15:44 vooraf, 15 uur 44. Last Dance voor Modric? Luka Modric heeft op zijn 37e weer een WK gespeeld om U tegen te zeggen. Is de wedstrijd tegen Marokko zijn laatste als international? Het is nog niet helemaal zeker dat hij ermee ophoudt...

clock 15:36 vooraf, 15 uur 36. Vier jaar geleden was de bronzen medaille voor de Rode Duivels in Rusland. De laatste 10 winnaars van de WK-troosting:

- 2018: BELGIË - 2014: Nederland - 2010: Duitsland - 2006: Duitsland - 2002: Turkije - 1998: Kroatië - 1994: Zweden - 1990: Italië - 1986: Frankrijk (won met 4-2 van België) - 1982: Polen

clock 15:31 vooraf, 15 uur 31. Kleine finale, dat klinkt een beetje denigrerend, maar het is toch een grote match. Karl Vannieuwkerke.

clock 15:30 vooraf, 15 uur 30. Livestream loopt! U hoeft ook van de voorlaatste wedstrijd van het WK voetbal geen minuut te missen bij Sporza. Schakel nu in op één of kijk op deze pagina naar de wedstrijd om het brons. Filip Joos is commentator met dienst.

clock 15:12 Perisic alleen recordhouder? Ivan Perisic kan zich vanavond nog wat meer in de Kroatische geschiedenisboeken trappen. Als hij tegen Marokko de weg naar het doel vindt is de ex-speler van Roeselare en Club Brugge alleen recordhouder met 7 WK-doelpunten. Voorlopig deelt hij de eerste plaats met legende Davor Suker, die in 1998 6 keer scoorde op 1 WK. . vooraf, 15 uur 12. statistics

Als hij tegen Marokko de weg naar het doel vindt is de ex-speler van Roeselare en Club Brugge alleen recordhouder met 7 WK-doelpunten. Voorlopig deelt hij de eerste plaats met legende Davor Suker, die in 1998 6 keer scoorde op 1 WK.

clock 14:52 vooraf, 14 uur 52. Eerste minuten voor El Khannouss. Bilal El Khannouss speelde tot dusver geen minuut op het WK in Qatar. Vanavond krijgt hij van bondscoach Walid Regragui een basisplaats in de wedstrijd voor de derde plaats. De 18-jarige speler van Racing Genk vormt samen met Amrabat en Sabiri, nog een nieuwe naam, het driemansmiddenveld. Achterin is aanvoerder Saïss er niet meer bij. Hij is al sinds de kwartfinales niet meer fit, maar probeerde het toch nog tegen Frankrijk.

De 18-jarige speler van Racing Genk vormt samen met Amrabat en Sabiri, nog een nieuwe naam, het driemansmiddenveld.

Achterin is aanvoerder Saïss er niet meer bij. Hij is al sinds de kwartfinales niet meer fit, maar probeerde het toch nog tegen Frankrijk.

clock 14:41 vooraf, 14 uur 41. Nieuwe defensie bij de Kroaten. In vergelijking met de wedstrijd tegen Argentinië sleutelt Zlatko Dalic vooral in de verdediging aan zijn team. Voor Juranovic, Lovren, Sosa, Brozovic en Pasalic is er nu een plaatsje op de bank, zij worden vervangen door Stanicic, Sutalo, Majer, Orsic en Livaja. Dat wil dus zeggen dat enkel Gvardiol, die door Messi tureluurs werd gespeeld bij de 3-0, is blijven staan achterin. Perisic is gelegenheidslinksachter.

Dat wil dus zeggen dat enkel Gvardiol, die door Messi tureluurs werd gespeeld bij de 3-0, is blijven staan achterin. Perisic is gelegenheidslinksachter.

clock 14:38 De basiself van de Kroaten:. vooraf, 14 uur 38. De basiself van de Kroaten:

clock 14:31 vooraf, 14 uur 31. Tweede bronzen medaille voor Kroatië? Kroatië speelt straks voor de tweede keer de kleine finale van het WK. Ook in 1998 moest het de weide in voor de bronzen plak. Tegen Nederland werd het toen 2-1.

clock 17-12-2022 17-12-2022.

clock 16:53 vooraf, 16 uur 53. Marokko en Kroatië hebben nog zin in 'kleine' finale. Marokko en Kroatië hebben nog zin in 'kleine' finale

clock 15:37 vooraf, 15 uur 37. Kroatisch bondscoach Dalic: "We willen ons land trots maken". Op de traditionele persconferentie daags voor de kleine finale benadrukte de Kroatische bondscoach Dalic nog eens dat die wedstrijd wel degelijk belangrijk is: "We willen ons land trots maken met die medaille." De tegenstander voor het brons is Marokko. "Je kan het team een beetje vergelijken met dat van ons in 2018. We weten dat ze heel compact spelen. Het wordt dus zaak om geduldig te zijn en op te letten voor snelle tegenaanvallen", zo zei Dalic. Kroatië en Marokko sluiten hun WK samen af, nadat ze eerder ook al de openingswedstrijd tegen elkaar speelden. "Marokko heeft sinds die 0-0 veel vertrouwen getankt. Het wordt een heel andere match morgen."



clock 11:15 vooraf, 11 uur 15. Aanvoerder Saïss mist duel van Marokko om derde plaats. Romain Saïss mist zaterdag de wedstrijd van Marokko tegen Kroatië om de derde plaats. De aanvoerder viel geblesseerd uit tijdens de met 2-0 verloren halve finale tegen Frankrijk. "Hij gaat ons laatste duel op dit WK niet halen", zei bondscoach Walid Regragui vrijdag op een persconferentie. Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd vielen ook uit tijdens het duel met de Fransen. "Zij zijn ook geblesseerd", vertelde Regragui. "Iedereen wil graag om de derde plaats spelen, maar ik ga geen risico's nemen."



"Hij gaat ons laatste duel op dit WK niet halen", zei bondscoach Walid Regragui vrijdag op een persconferentie. Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd vielen ook uit tijdens het duel met de Fransen. "Zij zijn ook geblesseerd", vertelde Regragui. "Iedereen wil graag om de derde plaats spelen, maar ik ga geen risico's nemen."



clock 16-12-2022 16-12-2022.

clock 17:06 vooraf, 17 uur 06. WK voetbal 2022 Van complottheorieën tot nieuwe Beckham: wat je nog niet wist over de Kroatische helden

clock 17:04 vooraf, 17 uur 04. Kroatië heeft fantastisch werk geleverd, boven alle verwachtingen. De wedstrijd van zaterdag is geen kleine finale voor ons, het is een grote finale. Er is een groot verschil tussen derde of vierde worden. Zlatko Dalic, bondscoach Kroatië.

clock 17:02 vooraf, 17 uur 02. Beste WK ooit voor Afrika. Het WK in Qatar is een zeer succesvol WK voor het Afrikaanse continent gebleken. Marokko heeft als eerste Afrikaanse land ooit de halve finales van een WK bereikt, 90 jaar na de oprichting ervan. Een mijlpaal die hoop moet geven voor volgende edities. Maar niet enkel Marokko heeft het goed gedaan. Elk Afrikaans land won namelijk minstens 1 wedstrijd. Ghana won van Zuid-Korea, Tunesië kon in extremis van wereldkampioen Frankrijk winnen, en Senegal won van Qatar en Ecuador. De ploeg van bondscoach Aliou Cissé stootte zelfs door tot de achtste finales, maar bleek een maat te klein voor het sterke Engeland. Desalniettemin mogen de supporters op en van het Afrikaanse continent tevreden terugblikken. Wie weet komt er zelfs nog een (bronze) bekroning bij als Marokko de troostfinale van Kroatië kan winnen.

clock 17:01 vooraf, 17 uur 01. WK voetbal 2022 Dribbelwonder, afwasser en jeugdtrauma's: wat u nog niet wist over de Marokkaanse helden

clock 17:00 - Vooraf Vooraf, 17 uur

clock Opstelling Kroatië. Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Joško Gvardiol, Ivan Perišic, Lovro Majer, Luka Modric, Andrej Kramaric, Mateo Kovacic, Mislav Oršic, Marko Livaja Opstelling Kroatië Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Joško Gvardiol, Ivan Perišic, Lovro Majer, Luka Modric, Andrej Kramaric, Mateo Kovacic, Mislav Oršic, Marko Livaja

clock Opstelling Marokko. Bono, Achraf Hakimi, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Yahia Attiyat-Allah, Bilal El Khannous, Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal Opstelling Marokko Bono, Achraf Hakimi, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Yahia Attiyat-Allah, Bilal El Khannous, Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal