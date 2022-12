Christian Pulisic is speelklaar voor 1/8e finale tegen Nederland (16 uur)

We trainen al enkele maanden op strafschoppen in de interlandperiodes. Al kan je de druk van een penalty op het WK nooit simuleren.

vooraf, 09 uur 44. We trainen al enkele maanden op strafschoppen in de interlandperiodes. Al kan je de druk van een penalty op het WK nooit simuleren. Marten de Roon.

vooraf, 20 uur 58. Van Gaal maakt zich zorgen om zijn spelers. Een aantal Nederlandse spelers zou ziek zijn. Louis Van Gaal zag dat de eerste verkoudheidsklachten voorkwamen bij Frenkie de Jong en Marten de Roon. Dat is overgegaan op de rest van de spelersgroep. Van Gaal maakt zich sterk dat de gezondheidsklachten worden veroorzaakt door de airco in de stadions in Qatar. .

vooraf, 11 uur 09. Beterschap bij Oranje? Nederland werd dan wel ongeslagen groepswinnaar, toch was er redelijk wat te doen over het geleverde spel van onze noorderburen. Tegen Senegal kon het pas op het einde op voorsprong komen, tegen Ecuador werd met hangen en wurgen een gelijkspel uit de brand gesleept en tegen Qatar was er niet genoeg durf om door te duwen. Er is dus duidelijk nog ruimte voor verbetering in het spel, maar de resultaten zijn er wel al. En met Louis van Gaal heeft Nederland een echte toernooicoach. Van de 10 WK-wedstrijden onder zijn bewind verloor het enkel nog maar na strafschoppen, op het WK 2014 tegen Argentinië. .