LIVESTREAM: Kan Marokko stunten of maakt Spanje favorietenrol waar?

clock 10' eerste helft, minuut 10. Het balbezit is voor Spanje, maar voorlopig ontbreekt de diepgang. Het is zoeken naar openingen, Marokko houdt alles goed gesloten met een prima organisatie. . Het balbezit is voor Spanje, maar voorlopig ontbreekt de diepgang. Het is zoeken naar openingen, Marokko houdt alles goed gesloten met een prima organisatie.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Spanje nam meteen het commando in de openingsminuten, maar Marokko probeert nu toch wat tegengas te geven. Boufal ontbindt zijn duivels op links, maar loopt zich uiteindelijk vast. . Spanje nam meteen het commando in de openingsminuten, maar Marokko probeert nu toch wat tegengas te geven. Boufal ontbindt zijn duivels op links, maar loopt zich uiteindelijk vast.

clock 7' eerste helft, minuut 7.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Boegeroep voor Spanje. Rapallini wil het kort houden. Hij roept Alba en Ziyech al even bij zich om hen de levieten te lezen. Marokko heeft alvast de steun van het merendeel van de toeschouwers. Spanje wordt voortdurend uitgefloten bij balbezit. . Boegeroep voor Spanje Rapallini wil het kort houden. Hij roept Alba en Ziyech al even bij zich om hen de levieten te lezen. Marokko heeft alvast de steun van het merendeel van de toeschouwers. Spanje wordt voortdurend uitgefloten bij balbezit.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Spanje in het lichtblauw. Marokko speelt vandaag in de vertrouwde rood-groene tenue. Spanje treedt aan in het lichtblauw van Manchester City. . Spanje in het lichtblauw Marokko speelt vandaag in de vertrouwde rood-groene tenue. Spanje treedt aan in het lichtblauw van Manchester City.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:00 eerste helft, 16 uur . Aftrap. De Argentijnse scheidsrechter Fernando Rapallini fluit de voorlaatste 1/8e finale op gang. Maakt Spanje zijn favorietenrol waar of kan Marokko verrassen? . Aftrap De Argentijnse scheidsrechter Fernando Rapallini fluit de voorlaatste 1/8e finale op gang. Maakt Spanje zijn favorietenrol waar of kan Marokko verrassen?

clock 15:56 vooraf, 15 uur 56. Volksliederen. De passie spat ervan af bij de Marokkanen tijdens hun volkslied, er wordt uit volle borst meegezongen. Voor de Spanjaarden is dat iets moeilijker, hun volkslied heeft zoals u weet geen tekst. . Volksliederen De passie spat ervan af bij de Marokkanen tijdens hun volkslied, er wordt uit volle borst meegezongen. Voor de Spanjaarden is dat iets moeilijker, hun volkslied heeft zoals u weet geen tekst.

clock 15:25 vooraf, 15 uur 25. Morata kan Villa evenaren. Alvaro Morata is aan een uitstekend WK-debuut bezig met drie goals in drie wedstrijden. Hij is nog maar de tweede speler die raak treft in zijn eerste drie WK-wedstrijden voor Spanje, na Telmo Zarra in 1950. Als hij ook vandaag speelminuten krijgt (Morata start op de bank), kan hij nog straffer doen. De enige Spanjaard die ooit in vier opeenvolgende wedstrijden op het WK een doelpunt wist te maken was David Villa in 2010. . Morata kan Villa evenaren Alvaro Morata is aan een uitstekend WK-debuut bezig met drie goals in drie wedstrijden. Hij is nog maar de tweede speler die raak treft in zijn eerste drie WK-wedstrijden voor Spanje, na Telmo Zarra in 1950.



Als hij ook vandaag speelminuten krijgt (Morata start op de bank), kan hij nog straffer doen. De enige Spanjaard die ooit in vier opeenvolgende wedstrijden op het WK een doelpunt wist te maken was David Villa in 2010.

clock 15:19 vooraf, 15 uur 19. 36 jaar later opnieuw in de 1/8e finales. Marokko staat nog maar voor de tweede keer bij de beste 16 van het WK. Ruim 36 jaar geleden lukte hen dat ook al eens. Op het WK 1986 ging Marokko in de 1/8e finales met 0-1 de boot in tegen West-Duitsland. Doen ze dit keer beter? . 36 jaar later opnieuw in de 1/8e finales Marokko staat nog maar voor de tweede keer bij de beste 16 van het WK. Ruim 36 jaar geleden lukte hen dat ook al eens. Op het WK 1986 ging Marokko in de 1/8e finales met 0-1 de boot in tegen West-Duitsland. Doen ze dit keer beter?

clock 15:15 vooraf, 15 uur 15. Laat Spanje zich weer verrassen? Vier jaar geleden ging Spanje er verrassend uit in de 1/8e finales. Het verloor na penalty's tegen gastland Rusland. In 2014 hield het WK-verhaal al op in de groepsfase. Het is al van 2010 geleden dat Spanje nog eens voorbij de 1/8e finales raakte. La Roja pakte toen uiteindelijk de wereldtitel. . Laat Spanje zich weer verrassen? Vier jaar geleden ging Spanje er verrassend uit in de 1/8e finales. Het verloor na penalty's tegen gastland Rusland. In 2014 hield het WK-verhaal al op in de groepsfase. Het is al van 2010 geleden dat Spanje nog eens voorbij de 1/8e finales raakte. La Roja pakte toen uiteindelijk de wereldtitel.

clock 15:09 Luis Enrique heeft er vertrouwen in. vooraf, 15 uur 09. Luis Enrique heeft er vertrouwen in.

clock 15:05 vooraf, 15 uur 05. 2-2-gelijkspel op WK 2018. Marokko en Spanje staan voor de tweede keer tegenover elkaar op een WK. De vorige confrontatie was in de groepsfase van het vorige WK in Rusland. Marokko kwam toen al na een kwartier op voorsprong dankzij Boutaïb, maar Isco bracht Spanje snel weer langszij. In de slotfase leek Marokko toch op weg naar winst met een treffer van En-Nesyri, Aspas besliste er anders over met de late gelijkmaker in de extra tijd. . 2-2-gelijkspel op WK 2018 Marokko en Spanje staan voor de tweede keer tegenover elkaar op een WK. De vorige confrontatie was in de groepsfase van het vorige WK in Rusland.



Marokko kwam toen al na een kwartier op voorsprong dankzij Boutaïb, maar Isco bracht Spanje snel weer langszij. In de slotfase leek Marokko toch op weg naar winst met een treffer van En-Nesyri, Aspas besliste er anders over met de late gelijkmaker in de extra tijd.

clock 14:55 vooraf, 14 uur 55. Trotse ouders van El Khannouss: "Heel mooie ervaring voor een 18-jarige". Trotse ouders van El Khannouss: "Heel mooie ervaring voor een 18-jarige"

clock 14:49 vooraf, 14 uur 49. Luis Enrique blijft sleutelen aan defensie. Amper wijzigingen bij Marokko voor het duel tegen Spanje. Ze beginnen met exact dezelfde spelers als tegen België. Dat betekent dat Amallah zijn plaatsje op het middenveld weer inneemt. Bij Spanje sleutelt Luis Enrique vooral aan zijn verdediging. Voor het eerst komt Marcos Llorente in de ploeg, als rechtsachter. Centraal wordt vaste waarde Rodri gekoppeld aan Laporta, terwijl Alba de linksachter is. . Luis Enrique blijft sleutelen aan defensie Amper wijzigingen bij Marokko voor het duel tegen Spanje. Ze beginnen met exact dezelfde spelers als tegen België. Dat betekent dat Amallah zijn plaatsje op het middenveld weer inneemt.



Bij Spanje sleutelt Luis Enrique vooral aan zijn verdediging. Voor het eerst komt Marcos Llorente in de ploeg, als rechtsachter. Centraal wordt vaste waarde Rodri gekoppeld aan Laporta, terwijl Alba de linksachter is.

clock 14:47 vooraf, 14 uur 47.

clock 14:47 vooraf, 14 uur 47.

clock 13:09 vooraf, 13 uur 09. WK voetbal 2022 Dribbelwonder, afwasser en jeugdtrauma's: wat u nog niet wist over Marokkaanse elftal

clock 06-12-2022 06-12-2022.

clock 11:46 vooraf, 11 uur 46. Hakim Ziyech moet het verschil maken. Ziyech zit sinds de aanstelling van een nieuwe bondscoach terug in de nationale ploeg en bewees dit WK meteen zijn waarde. Hij heeft het meeste passes in de zestien gegeven (17), kansen gecreëerd (7) en verticale afstand afgelegd met de bal (478 meter). Het moge duidelijk zijn dat hij de sleutel krijgt van de bondscoach om het Spaanse slot open te doen. . Hakim Ziyech moet het verschil maken Ziyech zit sinds de aanstelling van een nieuwe bondscoach terug in de nationale ploeg en bewees dit WK meteen zijn waarde. Hij heeft het meeste passes in de zestien gegeven (17), kansen gecreëerd (7) en verticale afstand afgelegd met de bal (478 meter). Het moge duidelijk zijn dat hij de sleutel krijgt van de bondscoach om het Spaanse slot open te doen.



clock 11:45 vooraf, 11 uur 45. Ziyech is een geweldige speler en speelt erg goed dit WK. Hij is enorm gevaarlijk wanneer hij kan schieten. Rodri, verdediger bij Spanje. Ziyech is een geweldige speler en speelt erg goed dit WK. Hij is enorm gevaarlijk wanneer hij kan schieten. Rodri, verdediger bij Spanje

clock 11:43 vooraf, 11 uur 43. Spanje wil te allen tijde uitvoetballen. Unai Simon is niet onbesproken op dit WK. Hij weigert systematisch de bal weg te kegelen en probeert altijd een voetballende oplossing te vinden. Soms loopt dat fout af, zoals bij de eerste goal van Japan. Maar zelf heeft hij er nog steeds vertrouwen in: Zo speelt de nationale ploeg. Ik ben gewend om zo te spelen, ik heb er vertrouwen in, en het hele team heeft vertrouwen in mij", aldus simon. Het team van Luis Enrique gaf in de groepsfase trouwens een duizelingwekkend aantal passes. Maar liefst 2489 keer ging de bal van een Spaanse voet naar een andere. Dat is een record in de groepsfase sinds de start van de metingen in 1966. . Spanje wil te allen tijde uitvoetballen Unai Simon is niet onbesproken op dit WK. Hij weigert systematisch de bal weg te kegelen en probeert altijd een voetballende oplossing te vinden. Soms loopt dat fout af, zoals bij de eerste goal van Japan. Maar zelf heeft hij er nog steeds vertrouwen in: Zo speelt de nationale ploeg. Ik ben gewend om zo te spelen, ik heb er vertrouwen in, en het hele team heeft vertrouwen in mij", aldus simon. Het team van Luis Enrique gaf in de groepsfase trouwens een duizelingwekkend aantal passes. Maar liefst 2489 keer ging de bal van een Spaanse voet naar een andere. Dat is een record in de groepsfase sinds de start van de metingen in 1966.

clock 11:40 De Spanjaarden bezitten meerdere talenten. vooraf, 11 uur 40. De Spanjaarden bezitten meerdere talenten

clock 11:40 - Vooraf Vooraf, 11 uur 40

clock Opstelling Marokko. Bono, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal Opstelling Marokko Bono, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal

clock Opstelling Spanje. Unai Simón, Marcos Llorente, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Gavi, Sergio Busquets, Pedri, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo Opstelling Spanje Unai Simón, Marcos Llorente, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Gavi, Sergio Busquets, Pedri, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo