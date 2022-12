Kan Marokko de wereld verbazen tegen Spanje en voor het eerst de kwartfinale bereiken?

Unai Simon is niet onbesproken op dit WK. Hij weigert systematisch de bal weg te kegelen en probeert altijd een voetballende oplossing te vinden. Soms loopt dat fout af, zoals bij de eerste goal van Japan. Maar zelf heeft hij er nog steeds vertrouwen in: Zo speelt de nationale ploeg. Ik ben gewend om zo te spelen, ik heb er vertrouwen in, en het hele team heeft vertrouwen in mij", aldus simon.

Het team van Luis Enrique gaf in de groepsfase trouwens een duizelingwekkend aantal passes. Maar liefst 2489 keer ging de bal van een Spaanse voet naar een andere. Dat is een record in de groepsfase sinds de start van de metingen in 1966.